David Luiz rescinde com o Fortaleza e vai jogar no Chipre

David Luiz em ação pelo Fortaleza. Mateus Lotif / Fortaleza EC / Divulgação

O zagueiro David Luiz deixará o futebol brasileiro e vai atuar no Chipre. Após rescindir com o Fortaleza, o jogador de 38 vai defender o Pafos FC. O novo contrato é de três anos.

Nesta sexta-feira (1º), o zagueiro se despediu dos companheiros de clubes e funcionários. De acordo com o ge, a rescisão foi amigável.

A passagem de David Luiz no Fortaleza foi marcada por lesões, que atrapalharam seu desempenho. Foram 16 jogos, 13 como titular. A última vez em que ele jogou foi no dia 12 de junho, em derrota do clube cearense para o Santos.