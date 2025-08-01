David Luiz rescinde com o Fortaleza e vai jogar no Chipre

O zagueiro David Luiz deixará o futebol brasileiro e vai atuar no Chipre. Após rescindir com o Fortaleza, o jogador de 38 vai defender o Pafos FC. O novo contrato é de três anos.
Nesta sexta-feira (1º), o zagueiro se despediu dos companheiros de clubes e funcionários. De acordo com o ge, a rescisão foi amigável.
A passagem de David Luiz no Fortaleza foi marcada por lesões, que atrapalharam seu desempenho. Foram 16 jogos, 13 como titular. A última vez em que ele jogou foi no dia 12 de junho, em derrota do clube cearense para o Santos.
O zagueiro já atuou por Vitória, Benfica, Chelsea, PSG, Arsenal e Flamengo. Além de ter 57 jogos pela Seleção Brasileira.