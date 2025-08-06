Darwin Núñez pode deixar o Liverpool e assinar com o Al-Hilal

O atacante uruguaio Darwin Núñez, do Liverpool, estaria próximo de se transferir para o Al-Hilal da Arábia Saudita, informaram vários veículos de imprensa nesta quarta-feira (6), uma operação que facilitaria uma nova proposta dos 'Reds' pelo sueco Alexander Isak, centroavante do Newcastle.

Núñez, que chegou a Anfield em 2022, contratado junto ao Benfica por 75 milhões de euros (R$ 411 milhões na cotação da época), não alcançou o nível esperado após o valor investido pelos ingleses.

O uruguaio de 26 anos marcou 40 gols em 140 jogos com a camisa do Liverpool, onde foi treinado pelo alemão Jürgen Klopp e pelo holandês Arne Slot.

Segundo o jornalista especializado no mercado de transferências Fabrizio Romano, o Al-Hilal estaria disposto a pagar 53 milhões de euros (R$ 338 milhões na cotação atual) pela transferência.

A chegada de jogadores de frete como o alemão Florian Wirtz e o francês Hugo Ekitike aumentou a concorrência no ataque do Liverpool.

Os 'Reds' já gastaram 300 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão) nesta janela de transferências e estão decididos a quebrar o recorde de contratação mais cara da Inglaterra com o atacante sueco Alexander Isak, por quem o Newcastle pede cerca de 150 milhões de libras (R$ 955 milhões).

A saída de Darwin Núñez aumentaria o faturamento do Liverpool nesta janela para cerca de 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão), após as vendas de Luis Díaz, Jarrell Quansah, Caimhin Kelleher, Trent Alexander-Arnold e Tyler Morton.