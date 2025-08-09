Darwin Núñez deixa Liverpool e acerta com Al Hilal

O atacante uruguaio Darwin Núñez está de saída do Liverpool para jogar no saudita Al Hilal após três temporadas na Inglaterra, nas quais alternou momentos de brilho e períodos de dúvida.

Os dois clubes anunciaram o acordo quase simultaneamente neste sábado (9), que, segundo a imprensa britânica, teria sido avaliado em cerca de US$ 61 milhões (cerca de R$ 331 milhões pela cotação atual).

Núñez, de 26 anos, chegou a Anfield no verão europeu de 2022, após brilhar pelo Benfica,principalmente nas quartas de final da Liga dos Campeões contra os 'Reds'.

Esse confronto de ida e volta onvenceu o então técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, a optar pelo uruguaio como substituto no ataque do senegalês Sadio Mané, que havia acabado de assinar com o Bayern de Munique.

A grande sombra de Mané e os EUR 85 milhões (cerca de R$ 537,7 milhões pela cotação atual) pagos pelo atacante uruguaio pesaram muito sobre os ombros do jogador sul-americano.

Sua estreia com a camisa dos 'Reds' aconteceu na Supercopa da Inglaterra contra o Manchester City (vitória por 3 a 1).

Após começar no banco, Núñez marcou o terceiro gol do seu time, um começo promissor que foi seguido por um balde de água fria na segunda rodada da Premier League, quando recebeu um cartão vermelho por dar uma cabeçada em um zagueiro adversário.

- Gols para a memória -

A sanção resultou em uma suspensão de três jogos que interrompeu sua adaptação à Inglaterra, uma primeira temporada na qual marcou 15 gols em 42 partidas.

Sua melhor temporada foi a de 2023-2024, com 18 gols em 54 jogos, contribuindo para o título da Copa da Liga com um gol e três assistências em cinco partidas naquela competição.

Sob o comando do holandês Arne Slot, seu tempo de jogo diminuiu e ele terminou sua última temporada como jogador do Liverpool com sete gols em 47 partidas.

Apesar dos números abaixo do esperado, após brilhar no campeonato português pelo Benfica, Núñez produziu grandes momentos com a camisa dos 'Reds', marcando vários gols nos acréscimos.

Este ano, a caminho do título da Premier League, o uruguaio garantiu duas vitórias cruciais para sua equipe após os 90 minutos: com uma cabeçada aos 90'+9 contra o Nottingham Forest e dois gols rápidos contra o Brentford (90+1' e 90+3').

O uruguaio deixa atuações memoráveis... e outras para serem esquecidas, como o erro na disputa de pênaltis das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, na qual o Liverpool foi eliminado.

- "Parte fundamental do sucesso" -

"Ninguém vai esquecer o quão importante você foi na Premier League que conquistamos", escreveu o zagueiro Ibrahima Konaté no Instagram.

"Boa sorte, irmão. Você é uma parte fundamental do sucesso que alcançamos como equipe", postou o meio-campista inglês Curtis Jones na mesma rede social, enquanto Harvey Elliott o chamou de "lenda absoluta".

Após se sagrar campeão inglês, seu futuro era incerto, mas as movimentações do Liverpool no mercado de transferências, com a chegada dos atacantes Florian Wirtz e Hugo Ekitike e o forte interesse no sueco Alexander Isak, pareciam empurrar Núñez para uma saída.

O destino finalmente o levará para a Arábia Saudita.

Lá, quem o aguarda é o técnico italiano Simone Inzaghi, ex-treinador da Inter de Milão, vice-campeã da Liga dos Campeões.

Ele jogará ao lado dos portugueses Rúben Neves e João Cancelo, do goleiro marroquino Yassine Bounou, do capitão senegalês Kalidou Koulibaly e do sérvio Aleksandar Mitrovic.

Sua saída permitirá ao Liverpool recuperar parte dos US$ 360 milhões (cerca de R$ 1,9 bilhão pela cotação atual) gastos nesta janela de transferências, após já ter arrecadado US$ 81 milhões (R$ 440 milhões) com a transferência do atacante colombiano Luis Díaz para o Bayern de Munique.