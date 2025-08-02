Darlan lamenta pouca vibração do Brasil na derrota para a Polônia: "Faltou jogar com alegria"

Darlan saiu do banco e foi o melhor do Brasil na semifinal. Volleyball World / Divulgação

Após realizar uma ótima campanha na Liga das Nações de vôlei, com 12 vitórias em 14 jogos, a seleção brasileira masculina de vôlei sentiu a dura derrota por 3 sets a 0 para a Polônia, neste sábado, em Ningbo, na China, resultado que impediu a equipe do técnico Bernardinho de alcançar a final, diante da Itália, e buscar o segundo troféu da competição.

Destaque do Brasil no confronto, o oposto Darlan, que havia começado no banco de reservas, lamentou a falta de vibração da equipe verde e amarela no duelo das semifinais. Para ele, a equipe verde e amarela precisa voltar a impor o ritmo diante da Eslovênia, na madrugada deste domingo, para deixar a China com o bronze.

— A Liga das Nações é difícil e estamos em um processo de reconstrução, mas não é desculpa", comentou. "Deixamos a desejar, agora é focar no jogo de amanhã para sair com uma medalha, que é muito importante para nós. Vamos descansar, estudar a Eslovênia e tentar impor nosso ritmo e jogar com alegria, acho que faltou um pouco disso hoje. Paciência — disse o jogador que marcou 16 pontos.

Já o capitão da equipe brasileira, Lucarelli, afirmou que os erros de ataque no set inicial foram decisivos para a derrota diante dos poloneses.

— Tivemos muitas oportunidades no primeiro set, mas o time pecou bastante. Fomos bem no saque e defesa, mas o número alto de erros de ataque e no bloqueio comprometeram— analisou o ponteiro do Brasil.

— Só o oposto deles (Sasak) conseguiu ter um aproveitamento muito grande, os outros nossa equipe conseguiu neutralizar. Não podemos ter dois erros de ataque com o saque na mão, isso pesa bastante em um set apertado. Precisamos melhorar nesse fundamento e não dar pontos de graça — opinou Lucarelli.