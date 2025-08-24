Darja Varfolomeev é bicampeã mundial das maças no Mundial de Ginástica Rítmica

A terceira final por aparelhos do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica foi vencida pela alemã Darja Varfolomeev, que levou nota 31.700 nas maças e conquistou o bicampeonato.
Esta foi ainda sua quarta medalha de ouro no Rio de Janeiro, após vencer o individual geral, a bola e a disputa por equipes.
A romena Amalia Lica foi a surpresa. Primeira a se exibir, ela saiu de 28.750 das eliminatórias para 29.000 na final e só perdeu o primeiro lugar quando Varfolomeev se apresentou. Mesmo assim a prata teve gosto especial por ser a primeira em um Mundial.
Uma das favoritas, a búlgara Stiliana Nikolova cometeu alguns erros e com 28.800 garantiu o bronze.
Confira a classificação final:
- Ouro: Darja Varfolomeev (ALE) – 31.700
- Prata: Amalia Lica (ROM) - 29.000
- Bronze: Stiliana Nikolova (BUL) - 28.800
- 4 - Taisiia Onofriichuk (UCR) - 28.750
- 5 - Sofia Raffaeli (ITA) – 28.400
- 6 - Liliana Lewinska (POL) - 27.900
- 7 - Zilu Wang (CHN) – 27.200
- 8 - Takhmina Ikromova (UZB) – 26.000