Da quase dispensa no Grêmio aos gols sobre a dupla Gre-Nal: a história de superação de Everaldo, atacante do Fluminense

Everaldo (terceiro em pé) na AGE, seu primeiro time. Vaner Flores / Reprodução, Arquivo pessoal

Aconteça o que acontecer, quando a adrenalina baixar e o centroavante do Fluminense Everaldo pegar o seu telefone celular no vestiário do Maracanã ao fim da noite desta quarta-feira (6), seu aparelho estará infestado de mensagens, muitas delas cornetas seja qual foi o resultado da partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil diante do Inter. Elas ressoam no Grupo da 91 a cada jogo.

O grupo foi criado pelos jogadores da categoria 1991 do Esportivo, de Bento Gonçalves. Naquela turma que se reúne na Serra de tempos em tempos, o camisa 9 se destacou. Nem as décadas passadas e nem a perambulação por grandes clubes brasileiros o desconectaram daquele pessoal.

Conversa com os ex-colegas de Esportivo

O camisa 9 do Flu faz parte do grupo e sempre interage com os ex-companheiros. Foi assim na semana passada, quando marcou dois gols contra o Inter e um sobre o Grêmio.

Everaldo comemora gol marcado sobre o Grêmio. MARCELO GONÇALVES / Flickr Fluminense

— No nosso grupo, todo mundo parabeniza ele. Os colorados corneteiam, os gremistas corneteiam dependendo do jogo. Até a gente estava falando ontem no grupo que ele não passa em branco contra a dupla Gre-Nal — relata Christian Tonin, meia esquerda da base do Esportivo, responsável por muitos passes para os primeiros gols de Everaldo.

— Isso é uma verdade, ele não pode reclamar — ri, ao falar as suas assistências para o ex-parceiro de time.

Humildade e foco

Everaldo (terceiro da esquerda para a direita na fila do meio) em encontro com amigos da base do Esportivo. Christian Tonin / Arquivo Pessoal

Alguns adjetivos se repetem quando se fala com os amigos daquelas peleias na Serra. Humildade é um dos mais sublinhados por todos. Everaldo saiu de uma região pobre de Garibaldi para ganhar o mundo. Ainda mantém contato com os companheiros campeões da Liga Serrana, em 2005. Reponde perguntas, conta histórias, participa das cornetas e encontros.

— Com 14 anos, um ano antes do Juvenil, fomos campeões da Liga Serrana em cima do Juventude. E o Everaldo ali já se destacava muito. Um cara sempre muito dedicado, desde novo. Sempre teve muito claro na mente dele o que ele queria — explica Tonin.

Everaldo comemora gol contra o Inter. Duda Fortes / Agencia RBS

Dedicado. Eis outro adjetivo repetido por todos que viram os primeiros chutes de Everaldo. Não fosse a dedicação, o atacante teria uma outra carreira.

Um cara sempre muito dedicado, desde novo CHRISTIAN TONIN Amigo de Everaldo e ex-colega de categoria de base

Chegada ao Grêmio

Depois de se destacar na base do Esportivo, Everaldo foi jogar nos juniores do Grêmio. Encontrou um outro patamar de competição. Apesar do corpanzil e da finalização pesada, a técnica não era a sua maior aliada.

Nas reuniões semanais da comissão, seu nome esteve muitas vezes para ser dispensado. Os anjos da guarda da bola lhe salvaram.

— Isso é por 2010, 2011. O Everaldo sempre era colocado em xeque. Inclusive, eu tentei usar ele no meio de campo como volante para tentar adaptar, usar a força que ele tinha. Ele já tinha uma força muito acima da média dos outros. Era dedicado e comprometido. Everaldo várias vezes esteve pra ser dispensado por insuficiência técnica — revela o técnico Cristian Souza.

Cristian, atual comandante do São Luiz, segurou Everaldo no Grêmio. Ele tinha acompanhado o atacante desde os primeiros gols em Garibaldi e no Esportivo.

— A base do Esportivo era muito forte. Ele teve um certo destaque. Ele vem de uma família bem humilde, de uma vila de Garibaldi. Ele sempre trabalhou desde cedo, ajudava em casa.

Sem dinheiro para a identidade

Outra formação da AGE. Everaldo é o terceiro em pé. Vaner Flores / Arquivo pessoal, Reprodução

Humilde mesmo. A direção do Esportivo conseguiu com o empresário Antônio Masignan patrocínio para financiar as viagens diárias entre Garibaldi e Bento e outros custos.

Antes de aportar em Bento, marcou o seus primeiros gols pela Associação Garibaldi de Esportes (AGE). Chegou à escolinha sem ter sequer carteira de identidade.

Gestor da escolinha, Vaner Flores providenciou o documento para contar com o menino. Encontrou um fotógrafo disposto a não cobrar pela foto e fazer a inscrição do novo atleta. Ganhou também um parte de chuteiras.

— A partir daí, eu acho que é mérito dele de buscar o que ele queria. O que a gente fez foi, na simplicidade, ir em cima daquilo que a gente via nele. Tinha potencial para sair de Garibaldi para o mundo — destaca Vaner Flores, técnico daquele time.

Tinha potencial para sair de Garibaldi para o mundo. VANER FLORES Técnico de Everaldo na categoria de base.