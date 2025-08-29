Cuca é demitido pelo Atlético-MG

Cuca é o treinador mais vitorioso da história do Atlético-MG. Pedro Souza / Divulgação/ Atlético

O técnico Cuca foi demitido pelo Atlético-MG, nesta sexta-feira (29). Ele foi comunicado pelo clube mineiro na Cidade do Galo, em Belo Horizonte. O contrato do treinador era válido até o final de 2026.

A decisão se deu após derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Atlético-MG foi derrotado em casa e com uma atuação abaixo.

Veja a publicação do Atlético-MG

Na manhã de quinta-feira (28), Cuca passou por uma cirurgia no ombro direito, em um hospital de Belo Horizonte. O treinador teve alta médica nesta sexta, foi direto para a Cidade do Galo, reuniu-se com a diretoria e foi comunicado da decisão.

Cuca foi anunciado pelo Galo no fim de dezembro do ano passado. Aos 61 anos, o técnico estava na quarta passagem pelo clube, sendo o mais vitorioso entre todos os treinadores da história do Atlético, com sete títulos oficiais.

Nesta última passagem, Cuca comandou o Galo em 45 partidas oficiais, com 22 vitórias, 11 empates e 12 derrotas.

O Atlético-MG avalia três nomes para assumir o cargo: Jorge Sampaoli, Pedro Caixinha e Luis Zubeldía.