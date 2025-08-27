Cruzeiro e São Paulo se enfrentam neste sábado (30), às 21h, pela 22ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Mineirão, em Belo Horizonte.
Escalações para Cruzeiro x São Paulo
Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim
São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Maik, Luan, Pablo Maia, Rodriguinho e Patryck; Ferreira e Dinenno. Técnico: Hernán Crespo
Arbitragem para Cruzeiro x São Paulo
Ainda não divulgada pela CBF.
Onde assistir a Cruzeiro x São Paulo
A partida será transmitida ao vivo no SporTV e Premiere.