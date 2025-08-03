Cruzeiro vence Botafogo, amplia tabu e protagoniza a primeira derrota do técnico Ancelotti

O Botafogo acumulou mais uma derrota diante do Cruzeiro, mantendo um incômodo jejum de nove anos sem vencer o rival mineiro. Neste domingo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time alvinegro foi superado por 2 a 0, no Engenhão, em uma atuação segura e eficiente do Cruzeiro, que retomou a trajetória de vitórias e segue firme na disputa pelo topo da tabela, pressionando Flamengo e Palmeiras. A derrota acendeu o sinal de alerta no Botafogo e resultou em protestos e vaias por parte da torcida, refletindo a insatisfação com o desempenho da equipe.

A derrota, que mantém o Botafogo fora da zona de classificação para competições internacionais, com 26 pontos. Já o Cruzeiro chega a 37 pontos na briga pela liderança.

O jogo, marcado pela primeira derrota do técnico Davide Ancelotti no comando do Botafogo, teve um dos seus momentos decisivos logo no início da etapa inicial. Aos 22 minutos, Christian aproveitou um erro do goleiro John na saída de bola para abrir o placar. O arqueiro, que enfrenta desgaste após ter pedido para deixar o clube em função de uma proposta do West Ham, demonstrou insegurança, o que pesou no andamento da partida e pode ter marcado sua despedida do clube.

A falha de John intensificou a pressão sobre o Botafogo desde cedo, condicionando o time a buscar a reação diante de um adversário que controlava as ações com segurança. Além do gol que abriu o marcador, o Cruzeiro ampliou o placar antes do intervalo com Matheus Pereira, que concluiu com precisão uma bela jogada conduzida por Kaio Jorge. A superioridade do time mineiro foi evidente durante todo o primeiro tempo, que poderia ter tido um resultado ainda mais elástico.

O Botafogo, por sua vez, não conseguiu criar jogadas efetivas e ainda viu um pênalti inicialmente marcado a seu favor ser anulado após revisão do VAR, fato que simbolizou a dificuldade da equipe em equilibrar a partida.

Na etapa final, o cenário seguiu semelhante: o Botafogo tentou uma pressão maior, mas esbarrou em um Cruzeiro que administrava o resultado com calma, valorizando a posse de bola e se valendo de uma marcação organizada. A equipe celeste mostrou maturidade ao retardar o ritmo e evitar riscos desnecessários, forçando o rival a erros e precipitações.

O jogo, marcado ainda pela lesão do volante Cuiabano, que precisou permanecer em campo mesmo com dores, evidenciou a necessidade de ajustes e alternativas no elenco alvinegro. A entrada do ex-palmeirense Danilo, promovida diante da situação, indicou o esforço do treinador para tentar modificar o panorama.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Fortaleza no sábado, às 20h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). No domingo, às 18h30, o Cruzeiro recebe o Santos, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Antes, porém, os dois têm compromissos na Copa do Brasil. O Botafogo enfrenta o Red Bull Bragantino, fora de casa, na quarta. Na quinta, o Cruzeiro visita o CRB.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 2 CRUZEIRO

BOTAFOGO - John; Vitinho, Kaio Pantaleão (David Ricardo), Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Marlon Freitas (Danilo), Allan (Newton), Artur (Joaquín Correa), Savarino e Montoro. Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

CRUZEIR0 - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Matheus Henrique) e Matheus Pereira (Eduardo); Wanderson (Marquinhos) e Kaio Jorge (Lautaro Díaz). Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS - Christian, aos 22 e Matheus Pereira, aos 40 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Allan, Alexander Barboza e Joaquín Correa (Botafogo); Christian e Kaiki (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

REDA - R$ 2.045.450,00.

PÚBLICO - 35.126 torcedores.