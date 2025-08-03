Cruzeiro-RS anuncia desistência da disputa da Terceirona Gaúcha

Cruzeiro-RS não conseguiu viablizar financeiramente a participação no torneio estadual. Jefferson Botega / Agencia RBS

Um dos mais tradicionais clubes do Rio Grande do Sul, o Cruzeiro-RS anunciou no sábado (2) que não irá participar da disputa da Terceirona Gaúcha desta temporada.

Conforme nota publicada na conta do Instagram do clube, os dirigentes da equipe tiveram dificuldades em viabilizar recursos para a disputa da competição estadual.

"Não foi possível contornar a dificuldade maior, que diz respeito aos custos elevados para honrar a participação do clube na referida competição. [...] as dificuldades financeiras foram substancialmente acrescidas à injusta e inoportuna publicidade negativa gerada em torno de um possível leilão da Arena Cruzeiro", escreveu na nota.

O Cruzeiro-RS já não havia participado do congresso técnico da competição na última sexta-feira (1°). No evento, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) definiu o formato da Terceirona.

A Terceirona 2025

Ao todo, nove clubes se inscreveram para a competição. A novidade é o 1992, de Carazinho. A ausência foi o Farroupilha.

Serão dois grupos, um com quatro times, outro com cinco. A divisão foi regional.

Divisão das chaves

Em um deles estarão três times de Rio Grande, o Rio Grande, o São Paulo e o Riograndense, mais o São Gabriel, que foi rebaixado no ano passado. No outro, jogarão Apafut (Flores da Cunha), Nova Prata, 1992 (Carazinho), Guarani de Venâncio Aires e Novo Horizonte (originalmente de Esteio, mas que deve jogar em outro estádio da Região Metropolitana). Veja abaixo.

Grupo 1

Guarani-VA

Nova Prata

Apafut

FC 1992

Novo Horizonte

Grupo 2

São Paulo

Rio Grande

Riograndense

São Gabriel

Fórmula do torneio

O campeonato começa em 21 de setembro e deve terminar em 7 de dezembro. Serão 12 datas.

Os dois primeiros de cada grupo avançam para as semifinais. Os finalistas estarão garantidos na Série A-2 de 2026.