Cruzeiro é processado por uso de música do Clube da Esquina em anúncio de Gabigol

Música "Clube da Esquina nº 2 foi utilizada em clipe de anúncio de Gabigol no Cruzeiro Gustavo Aleixo / Cruzeiro/Divulgação

O Cruzeiro é alvo de um processo judicial movido pela gravadora Sony Music e pelos músicos Milton Nascimento, Lô Borges e Márcio Borges, integrantes do Clube da Esquina.

A causa é o uso, sem autorização, da canção Clube da Esquina nº 2 em um vídeo que marcou o anúncio da contratação do atacante Gabigol, divulgado nos primeiros minutos de 2025 nas redes sociais do clube e do atleta.

A informação foi revelada neste sábado (2) pelo O Globo. Segundo a publicação, a ação foi protocolada na 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro e pede indenização por danos materiais à gravadora. Além disso, cada um dos três músicos solicita o pagamento de R$ 50 mil pela utilização indevida da obra.

Veja o vídeo de apresentação de Gabigol

No vídeo, Gabigol aparece com a camisa do Cruzeiro, nos primeiros segundos do ano, celebrando sua chegada ao clube após o encerramento do contrato com o Flamengo às 23h59 de 31 de dezembro do ano passado.

A trilha sonora da peça promocional, publicada nas redes do atleta, é justamente o ponto central da disputa judicial.

Ação envolve vídeo promocional

Segundo os autores do processo, o uso da música Clube da Esquina nº 2 ocorreu sem a devida autorização dos detentores dos direitos autorais.

A peça foi utilizada para dar tom à chegada de Gabigol, em ação que viralizou entre torcedores e ganhou grande repercussão logo na virada do ano.

Procurado pelo ge, o Cruzeiro afirmou que não foi formalmente citado sobre o processo, tendo recebido apenas uma notificação extrajudicial há cerca de seis meses, alegando violação de direitos autorais.

O clube alega que não houve qualquer infração, pois o vídeo compartilhado era uma publicação colaborativa feita originalmente na página pessoal de Gabriel Barbosa, e que a faixa utilizada estava disponível na galeria musical do Instagram, plataforma que credita automaticamente os criadores das músicas utilizadas por usuários.

Clube contesta acusação de violação

Em nota enviada à imprensa, o Cruzeiro negou qualquer intenção de explorar comercialmente a obra musical e ressaltou que a postagem teve caráter editorial e de homenagem ao artista Milton Nascimento, conhecido torcedor do clube.

Segundo a defesa, não houve edição adicional ou exploração que justificasse a acusação de violação autoral.

"O Cruzeiro informa que não recebeu qualquer citação referente ao processo mencionado na reportagem, portanto, desconhece o exato teor da demanda.

Contudo, o clube esclarece que recebeu uma notificação extrajudicial, há aproximadamente seis meses, com alegação de violação de direitos autorais por ter compartilhado, em colaboração, um vídeo divulgado na página pessoal do atleta Gabriel Barbosa.

Em resposta, o Cruzeiro se posicionou contrário à notificação, uma vez que não houve qualquer violação autoral por parte do clube, que apenas compartilhou, em formato collab, o vídeo postado pelo atleta, que continha fundo musical extraído da galeria musical do instagram, disponibilizada pela plataforma digital a todos os usuários, com a referência clara aos criadores musicais ao longo de toda a sua exibição.