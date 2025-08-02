Esportes

Direitos autorais
Notícia

Cruzeiro é processado por uso de música do Clube da Esquina em anúncio de Gabigol

Sony Music e músicos Milton Nascimento, Lô Borges e Márcio Borges cobram indenização pelo uso sem autorização de "Clube da Esquina nº 2" em vídeo oficial

Zero Hora

