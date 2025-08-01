Cruzeiro confirma fratura de Fagner após forte entrada cometida por ex-Inter

Desta vez atingido, Fagner é conhecido por dar entradas ríspidas. Gustavo Aleixo / Cruzeiro/Divulgação

O Cruzeiro confirmou nesta sexta-feira (1º) que o lateral-direito Fagner sofreu uma fratura na fíbula da perna direita. O anúncio do departamento médico do clube mineiro confirma expectativa do próprio jogador, que chegou a discutir com William Pottker, autor da falta que gerou a fratura, na partida contra o CRB, pela Copa do Brasil.

"O Cruzeiro informa que o atleta Fagner foi submetido a exames que diagnosticaram fratura na fíbula da perna direita", informou o clube, que descartou a realização de uma cirurgia. "A indicação para o caso é de tratamento conservador, sem a necessidade de intervenção cirúrgica, com início imediato no Departamento de Saúde e Performance do clube", segue o comunicado.

O lance que gerou a fratura aconteceu nos acréscimos da partida disputada na noite de quarta-feira (30), no Mineirão, pela ida das oitavas de final da competição de mata-mata.

Pottker fez uma falta dura no lateral e recebeu o cartão amarelo da árbitra Edina Alves. Os jogadores reclamaram pedindo a expulsão do atacante do CRB.

Troca de farpas

Em entrevista à imprensa na zona mista, o cruzeirense disse que o lance faz parte do jogo, mas reclamou do que disse ter ouvido de Pottker.

— Acho que o problema é quando você não respeita o profissional do outro lado e começa a debochar. Eu falei que ele poderia ter quebrado minha perna, e ele falou que gostaria que tivesse acontecido — disse o lateral, que usava uma bota ortopédica e negou ter problemas anteriores com Pottker.

Poucos minutos após a fala, o atacante do CRB fez uma publicação em seu perfil no Instagram rebatendo o outro jogador. Ele classificou o discurso de Fagner como "vitimismo". "A minha fala foi a seguinte: 'Você gosta deste tipo de jogo'. Em nenhum momento, falei que queria quebrar a perna dele. Disse algo diferente disso", escreveu Pottker.

A foto que escolheu para ilustrar o post é de uma entrada de Fagner, na época jogando pelo Corinthians, em Ederson, ex-Flamengo, em 2016. O lance causou uma lesão grave no joelho do flamenguista, que passou por uma série de cirurgias e se aposentou em 2020.