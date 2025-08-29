Cremonese vence Sassuolo e assume liderança do Italiano

Manuel De Luca fez gol da vitória. @USCremonese / Divulgação

A recém-promovida Cremonese assumiu a liderança da Serie A após uma vitória por 3 a 2 sobre o Sassuolo nos acréscimos nesta sexta-feira (29), na abertura da segunda rodada.

No último fim de semana, o modesto time surpreendeu a todos ao derrotar o Milan por 2 a 1 em pleno estádio de San Siro e agora soma seis pontos em duas partidas.

Por enquanto, a Cremonese está à frente dos outros cinco times (Inter de Milão, Como, Juventus, Napoli e Roma) que começaram o Campeonato Italiano com uma vitória.

Todos esses times jogarão suas partidas entre sábado e domingo. Com isso, a equipe de Cremona tem a garantia de dormir pelo menos nesta sexta-feira na liderança.

O gol da vitória veio nos acréscimos, aos 48 do segundo tempo, em um pênalti convertido por Manuel de Luca.

Antes disso, a Cremonese havia aberto uma vantagem de 2 a 0 graças aos gols de Filippo Terracciano, aos 37, e do argentino Franco Vázquez, aos 39 do primeiro tempo, mas o Sassuolo empatou no segundo tempo com Andrea Pinamonti, aos 18, e Domenico Berardi, aos 28 minutos, de pênalti.

A vitória reforça as esperanças da Cremonese, que poderia contar com o veterano atacante inglês Jamie Vardy, que está em negociações com o time, disse uma fonte do clube à AFP.