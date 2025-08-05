CRB e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 21h, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo ocorre no Estádio Rei Pelé, em Maceió.
Na partida de ida, as duas equipes ficaram no 0 a 0 no Mineirão.
Escalações para CRB x Cruzeiro
CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão (Luís Segovia) e Léo Campos; Higor Meritão, Danielzinho e Gegê (Crystopher); Thiaguinho, Douglas Baggio e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.
Cruzeiro: Cássio; William (Jonathan Jesus), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.
Arbitragem para CRB x Cruzeiro
Flavio Rodrigues de Souza (SP), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Neuza Ines Back (SP). VAR: Braulio da Silva Machado (SC).
Onde assistir à CRB x Cruzeiro
A partida será transmitida ao vivo pelo Amazon Prime.