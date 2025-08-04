Corinthians vive semana de decisões dentro e fora de campo: dérbi e votação de impeachment

O Corinthians tem uma semana decisiva pela frente. Tanto dentro como fora de campo. Na quarta-feira, 6, o time de Dorival Júnior visita o Palmeiras, no Allianz Parque, buscando uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Já no sábado, será votado o impeachment de Augusto Melo, presidente afastado do clube.

O Corinthians chega em vantagem para o embate contra o Palmeiras na quarta. Na partida de ida, a equipe alvinegra venceu por 1 a 0 na Neo Química Arena, com gol marcado por Memphis Depay. O Corinthians joga pelo empate para se classificar.

De olho no dérbi decisivo de quarta-feira, o técnico Dorival Júnior poupou a maioria dos titulares no confronto do último domingo, contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Nomes como Memphis Depay, Garro e Yuri Alberto entraram apenas no segundo tempo. Com um gol de Carrillo nos acréscimos, o time paulista buscou o empate em 1 a 1.

"Eu manteria as decisões que tivemos, foram as corretas. Isso vocês podem ter certeza. É uma diferença grande o atleta se desgastar em 70, 80 minutos, é muito diferente acontecendo em apenas 45 deles", disse Dorival Júnior após o empate com o Fortaleza.

Dos jogadores considerados titulares, apenas o zagueiro André Ramalho e o goleiro Hugo Souza iniciaram a partida de domingo, na Neo Química Arena.

"O Ramalho tem capacidade para uma recuperação muito mais rápida. Foi tudo muito bem conversado com ele, busca uma recuperação rápida, tem esse perfil. Não vejo como um problema, tínhamos vários jogadores voltando de lesão, colocar num jogo como esse tendo um jogo decisivo daqui a dois dias e meio, já com o desgaste... A decisão foi correta. Alterações são técnicas, e na maioria das vezes a gente procura alternar peças para ter um time recuperado, principalmente para uma decisão como a de quarta-feira", argumentou o treinador corintiano.

Fora das quatro linhas, o clube de Parque São Jorge também tem uma semana de definições. No sábado, os sócios irão participar de uma assembleia para decidir se Augusto Melo sofrerá o impeachment ou voltará ao cargo de presidente.

Caso ocorra o impeachment, o Conselho Deliberativo será convocado para eleger um novo mandatário até o fim de 2026. O presidente interino, Osmar Stabile, já lançou candidatura para o cargo.

Cerca de dez mil sócios estão aptos a participarem da assembleia do final de semana. Porém, a estimativa do clube é que entre 2 e 4 mil associados compareçam na votação.