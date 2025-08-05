Corinthians tem de pagar R$ 33 mi por Félix Torres para evitar transfer ban, decide CAS

O Corinthians terá de pagar US$ 6,1 milhões (R$ 33,6 milhões na cotação atual) ao Santos Laguna, dívida referente à contratação do zagueiro Félix Torres, para evitar a aplicação do transfer ban, punição da Fifa que impede clubes de registrar novos jogadores.

O departamento jurídico tentava reverter a decisão na Corte Arbitral do Esporte (CAS), mas o recurso foi negado, conforme informado inicialmente pelo jornalista argentino César Luis Merlo e confirmado pelo Estadão.

Já notificada, a equipe do Parque São Jorge tem até o dia 11 de agosto para realizar o pagamento. Caso contrário, será punido com o transfer Ban.

O clube mexicano alega que recebeu apenas a primeira parcela da compra, no valor de US$ 2 milhões, de um total de US$ 6,5 milhões a serem pagos pelos corintianos.

A segunda parcela venceu em maio de 2024, e a diretoria do Santos Laguna acionou a Fifa para cobrar todas as parcelas restantes.