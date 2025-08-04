Corinthians intensifica preparação tática com reservas de olho no clássico com o Palmeiras

O Corinthians voltou aos trabalhos em campo nesta segunda-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, mirando o clássico diante do Palmeiras pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Ainda digerindo o empate por 1 a 1 com o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, o elenco foi dividido: enquanto os jogadores considerados titulares permaneceram na parte interna do centro de treinamento para atividades regenerativas, o restante participou de um treino com foco tático sob comando de Dorival Júnior.

O treinador aproveitou a ausência dos principais nomes para ajustar o posicionamento da equipe e reforçar conceitos defensivos. Em campo, os jogadores realizaram um trabalho específico de organização sem bola, com atenção redobrada para a compactação das linhas e as reações à perda da posse. Também houve tempo para ensaiar jogadas de bola parada, especialmente defensivas, um dos pontos de atenção para o duelo no Allianz Parque.

Antes do treino técnico, os atletas iniciaram com ativação muscular na academia e seguiram para o aquecimento no Campo 1. Na sequência, o grupo trabalhou em campo reduzido, com foco em tomadas rápidas de decisão, circulação de bola e movimentações em espaços curtos. O objetivo foi dar ritmo e intensidade aos jogadores que devem ser opções no banco de reservas no confronto decisivo.

A atividade foi conduzida em clima de concentração. A vantagem conquistada na ida - vitória por 1 a 0, na Neo Química Arena - permite ao Corinthians avançar com novo triunfo ou mesmo com um empate. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

Além do trabalho em campo, a comissão técnica tem reforçado a preparação estratégica com análises do rival e conversas individuais com os atletas. A escolha por preservar os titulares nesta segunda visa garantir uma recuperação física ideal para o duelo. Entre os jogadores poupados estavam peças fundamentais como Depay, autor do gol no primeiro jogo, além de Rodrigo Garro e Yuri Alberto.