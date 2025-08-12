Corinthians fecha primeiro turno do Brasileirão com campanha pior do que ano de rebaixamento

A derrota do Corinthians diante do Juventude nesta segunda-feira, 11, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, colocou a campanha no primeiro turno como uma das piores da história do clube. Desde 2006, quando a competição passou a adotar o formato atual - 20 clube e 38 rodadas -, a pontuação do time é a terceira menor, sendo inferior até ao ano do rebaixamento.

Com 22 pontos e cinco vitórias, o Corinthians ocupa a 13ª colocação, a apenas seis pontos do Vasco - primeiro clube na zona de rebaixamento. Para efeitos de comparação, em 2007, o clube paulista terminou na mesma posição ao final do primeiro turno, mas com seis vitórias e 26 pontos somados. Somente as campanhas de 2006 (20) e 2024 (19) foram inferiores àquela registrada nesta temporada.

A colocação do Corinthians pode ficar ainda pior, visto que Vasco e Grêmio têm jogos a disputar ainda pelo primeiro turno. No pior dos cenários, a equipe de Dorival Júnior terminaria estas primeiras 19 rodadas na 16ª colocação - uma acima do Z-4.

Apesar da campanha superior em 2007, foi o segundo turno que sacramentou o rebaixamento do clube, quando conseguiu somar apenas 18 dos 57 possíveis. Já em 2024, pior primeiro turno da história no Brasileirão, o clube do Parque São Jorge conseguiu somar 37 pontos(segundo melhor aproveitamento, atrás apenas do campeão Botafogo) e conquistar a classificação para a Libertadores.

Dorival Júnior tenta repetir esse desempenho. Se na Copa do Brasil o clube se coloca como um dos favoritos antes do sorteio que acontece nesta terça-feira, 12, no Brasileirão, o Corinthians sofre com problemas defensivos e ofensivos - 18 gols marcados e 23 sofridos. O treinador assumiu a equipe a partir da sétima rodada, depois da demissão de Ramón Díaz. A campanha, no entanto, não salta aos olhos.

São 13 pontos somados em 13 partidas - um aproveitamento de 33,3% -, que colocam a equipe em alerta para eventuais riscos de rebaixamento. "Não sei o que precisamos, mas é preciso ter atitude. Está faltando algo", disse o treinador, após a derrota para a Juventude nesta segunda-feira.