Corinthians enfrenta o Juventude em busca do fim de série negativa no Brasileiro

Após uma semana agitada dentro e fora de campo, na qual eliminou o arquirrival Palmeiras, avançou às quartas de final da Copa do Brasil e viu Augusto Melo destituído da presidência do clube, o Corinthians tenta agora voltar a vencer no Brasileiro. Com uma derrota e três empates nas últimas quatro rodadas, o time de Dorival Júnior busca encerrar esta série negativa contra o Juventude nesta segunda-feira, às 20h, no Alfredo Jaconi, pela 19ª rodada do campeonato.

O confronto no Rio Grande do Sul representa o fim do primeiro turno para o Corinthians, que acumula 22 pontos em 18 jogos e não pretende repetir a caminhada de 2024, quando foi ameaçado de rebaixamento. Agora, o descenso não parece algo que cause inquietação, mas o time está na segunda página da classificação e a maioria dos adversários que têm menos pontos também têm mais jogos a disputar.

"Conseguimos a classificação, mas é algo que tem que ficar para trás. Temos que nos concentrar somente no Brasileiro", afirmou o zagueiro André Ramalho, citando os reflexos da vitória sobre o Palmeiras. "Estamos oscilando bastante, precisamos de uma constância maior. O nosso objetivo é ir lá (Caxias do Sul) para vencer o jogo. É isso que queremos. Estamos trabalhando para isso. Esperamos fazer um bom jogo e sair com a vitória."

Na temporada passada, o zagueiro marcou contra o rival desta segunda-feira o gol da classificação para a semifinal da Copa do Brasil aos 51 minutos do segundo tempo na partida de volta, na Neo Química Arena. "Foi um dia muito especial para mim. Foi o primeiro com a camisa do Corinthians. Eu nunca vou esquecer. É o momento que eu mais senti emoção dentro de campo."

André Ramalho forma dupla com Gustavo Henrique contra o Juventude, mas Dorival Júnior terá desfalques importantes do meio para frente. O atacante Memphis tem uma lesão de grau 2 na coxa esquerda e o meia Carillo passou por cirurgia no tornozelo esquerdo e só deve voltar em 2026. Os dois jogadores se lesionaram no confronto com o Palmeiras, na quarta-feira.

Para a vaga de Carrillo, Dorival deve escalar Breno Bidon, que já entrou no lugar do peruano contra o Palmeiras. Já para substituir o holandês, Romero deve ser o escolhido.

Vice-lanterna do Brasileiro, com apenas 11 pontos em 16 jogos, o Juventude terá a reestreia do técnico Thiago Carpini. Ele encontra o departamento médico cheio de jogadores em sua volta ao clube gaúcho: o meia Lucas Fernandes, o atacante Rafael Bilú, que ainda não estreou pela equipe, e o lateral Ewerthon.

O zagueiro Wilker Ángel recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 3 a 1 contra o Santos, está suspenso e dá lugar a Abner. O Juventude tenta a reabilitação após quatro rodadas péssimas. Em quatro derrotas, o time sofreu 11 gols e só conseguiu marcar 1. O último triunfo do Juventude foi o 2 a 0 contra o lanterna Sport em 14 de julho, em Caxias do Sul.

JUVENTUDE X CORINTHIANS

JUVENTUDE - Gaston; Reginaldo, Abner, Wilker e Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê; Veron e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

HORÁRIO - 20h.