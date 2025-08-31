Corinthians e Cruzeiro avançam à final do Campeonato Brasileiro Feminino

O Campeonato Brasileiro Feminino conheceu neste domingo seus dois finalistas. Corinthians e Cruzeiro fizeram valer a vantagem obtida nas partidas de ida das semifinais e garantiram vaga na decisão, que será disputada em partidas de ida e volta nos dias 7 e 14 de setembro.

Em Belo Horizonte, no estádio Independência, o Cruzeiro assegurou a classificação mesmo com a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras. Marília marcou pelo time mineiro, enquanto Poliana e Amanda Gutierrez anotaram para a equipe paulista. Com a vitória por 3 a 1 na partida de ida, disputada na Arena Barueri, o conjunto mineiro avançou com 4 a 3 no placar agregado.

O Cruzeiro terminou a fase inicial na liderança da tabela, com 36 pontos, em uma campanha de 11 vitórias, três empates e uma derrota. O Palmeiras, por sua vez, fechou a primeira fase na quarta posição, com 30 pontos, conquistados com nove vitórias, três empates e três derrotas.

Já o Corinthians vai em busca do sétimo título nacional. A equipe alvinegra empatou em 2 a 2 com o São Paulo, no estádio do Canindé, com gols de Mariza e Andressa Alves. Pelo lado tricolor, balançaram as redes a capitã Aline Milene e Isa Guimarães. Após ter vencido por 2 a 0 na partida de ida, o Corinthians avançou com 4 a 2 no agregado.