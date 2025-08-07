Copa do Brasil: veja quem se classificou para as quartas de final e quanto cada clube receberá

Botafogo foi o primeiro à garantir a vaga na próxima fase. Vitor Silva / Botafogo / Divulgação

As quartas de final da Copa do Brasil já tem seus oitos participantes confirmados após os jogos desta semana.

Os confrontos serão definidos no sorteio da próxima terça-feira (21), às 10h. As rodadas estão previstas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro.

Os jogos

O primeiro a garantir a vaga na próxima fase foi o Botafogo. Depois de conquistar uma boa vitória por 2 a 0 em casa, o Fogão fez 1 a 0 em Bragança Paulista na quarta-feira.

Com emoção até o final, Atlético-MG e Flamengo decidiram a classificação nos pênaltis. O Galo venceu o jogo de ida, no Maracanã, por 1 a 0 e perdeu pelo mesmo placar em frente à sua torcida. Com placar final de 4 a 3 nas penalidades, o Atlético-MG garantiu a vaga nas quartas.

Também na quarta-feira, Bahia e Retrô ficaram no 0 a 0 na Arena de Pernambuco. O empate classificou os baianos, que venceram a ida por 3 a 2.

Já o Athletico-PR conquistou a classificação de virada sobre o São Paulo. Depois de perder por 2 a 1 na ida, o Furacão fez 1 a 0 na Arena da Baixada, e levou a disputa aos pênaltis. O São Paulo errou três cobranças, enquanto o Athletico-PR acertou três.

Fechando a noite, Corinthians e Fluminense fizeram valer as vantagens conquistadas na ida e confirmaram a classificação às quartas.

Depois de fazer 1 a 0 em Itaquera, o Timão venceu o Palmeiras por 2 a 0 na casa do rival. Já Fluminense e Inter ficaram em 1 a 1 no Maracanã, resultado que favorecia o Flu, que venceu por 2 a 1 no Beira-Rio.

Definições nesta quinta

Nesta quinta, o Vasco não teve dificuldade em superar o CSA por 3 a 1 e garantir a vaga em frente à sua torcida, no São Januário. O jogo de ida foi 0 a 0, assim como no confronto entre CRB e Cruzeiro. Fora de casa, os mineiros marcaram dois gols e tornaram-se os últimos classificados à próxima fase.

Classificados às quartas da Copa do Brasil

Botafogo

Atlético-MG

Bahia

Athletico-PR

Fluminense

Corinthians

Vasco

Cruzeiro

Confrontos da volta das oitavas de final

Bragantino 0x1 Botafogo

Atlético-MG (4) 0x1 (3) Flamengo

(4) 0x1 (3) Flamengo Retrô 0x0 Bahia

Athlético-PR (3) 1x0 (0) São Paulo

(3) 1x0 (0) São Paulo Fluminense 1x1 Inter

1x1 Inter Palmeiras 0x2 Corinthians

Vasco 3x1 CSA

3x1 CSA CRB 0x2 Cruzeiro

Quanto vale a classificação na Copa do Brasil?