Copa do Brasil: veja quem se classificou para as quartas de final e quanto cada clube receberá

As quartas de final da Copa do Brasil já tem seus oitos participantes confirmados após os jogos desta semana.
Os confrontos serão definidos no sorteio da próxima terça-feira (21), às 10h. As rodadas estão previstas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro.
Os jogos
O primeiro a garantir a vaga na próxima fase foi o Botafogo. Depois de conquistar uma boa vitória por 2 a 0 em casa, o Fogão fez 1 a 0 em Bragança Paulista na quarta-feira.
Com emoção até o final, Atlético-MG e Flamengo decidiram a classificação nos pênaltis. O Galo venceu o jogo de ida, no Maracanã, por 1 a 0 e perdeu pelo mesmo placar em frente à sua torcida. Com placar final de 4 a 3 nas penalidades, o Atlético-MG garantiu a vaga nas quartas.
Também na quarta-feira, Bahia e Retrô ficaram no 0 a 0 na Arena de Pernambuco. O empate classificou os baianos, que venceram a ida por 3 a 2.
Já o Athletico-PR conquistou a classificação de virada sobre o São Paulo. Depois de perder por 2 a 1 na ida, o Furacão fez 1 a 0 na Arena da Baixada, e levou a disputa aos pênaltis. O São Paulo errou três cobranças, enquanto o Athletico-PR acertou três.
Fechando a noite, Corinthians e Fluminense fizeram valer as vantagens conquistadas na ida e confirmaram a classificação às quartas.
Depois de fazer 1 a 0 em Itaquera, o Timão venceu o Palmeiras por 2 a 0 na casa do rival. Já Fluminense e Inter ficaram em 1 a 1 no Maracanã, resultado que favorecia o Flu, que venceu por 2 a 1 no Beira-Rio.
Definições nesta quinta
Nesta quinta, o Vasco não teve dificuldade em superar o CSA por 3 a 1 e garantir a vaga em frente à sua torcida, no São Januário. O jogo de ida foi 0 a 0, assim como no confronto entre CRB e Cruzeiro. Fora de casa, os mineiros marcaram dois gols e tornaram-se os últimos classificados à próxima fase.
Classificados às quartas da Copa do Brasil
- Botafogo
- Atlético-MG
- Bahia
- Athletico-PR
- Fluminense
- Corinthians
- Vasco
- Cruzeiro
Confrontos da volta das oitavas de final
- Bragantino 0x1 Botafogo
- Atlético-MG (4) 0x1 (3) Flamengo
- Retrô 0x0 Bahia
- Athlético-PR (3) 1x0 (0) São Paulo
- Fluminense 1x1 Inter
- Palmeiras 0x2 Corinthians
- Vasco 3x1 CSA
- CRB 0x2 Cruzeiro
Quanto vale a classificação na Copa do Brasil?
Todos os times classificados às quartas de final da Copa do Brasil embolsam R$ 4.740.750. Quem seguir à semifinal leva mais R$ 9.922.500. Depois, o vice-campeão ganha R$ 33.075.000 e o campeão R$ 77.175.000.