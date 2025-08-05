Copa do Brasil: onde assistir aos jogos de volta das oitavas de final 

Os jogos de volta das oitavas da Copa do Brasil ocorrem nesta semana. São 16 clubes brigando para estar entre os oito melhores da competição.
Na ida, Botafogo, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Bahia e Corinthians abriram vantagem sobre Bragantino, Flamengo, Athletico-PR, Retrô, Inter e Palmeiras, respectivamente. Ficaram no empate: CSA x Vasco e Cruzeiro x CRB. Veja os resultados abaixo.
Os jogos de ida
- Botafogo 2x0 Bragantino
- Flamengo 0x1 Atlético-MG
- São Paulo 2x1 Athletico-PR
- Bahia 3x2 Retrô
- Inter 1x2 Fluminense
- Corinthians 1x0 Palmeiras
- CSA 0x0 Vasco
- Cruzeiro 0x0 CRB
A presença nas oitavas rende R$ 3,6 milhões para cada clube. A classificação às quartas vale mais R$ 4,7 milhões. O prêmio ao campeão é de R$ 77,1 milhões.
Confira datas, horários e onde assistir os jogos de volta das oitavas da Copa do Brasil
Quarta-feira (6)
- 19h: Bragantino x Botafogo — SporTV e Premiere
- 19h: Atlético-MG x Flamengo — TV Globo (para alguns estados) SporTV e Premiere
- 19h30min: Athletico-PR x São Paulo — Prime Video
- 19h30min: Retrô x Bahia — Prime Video
- 21h30min: Fluminense x Inter — RBS TV, SporTV, Premiere e Prime Video
- 21h30min: Palmeiras x Corinthians — TV Globo (para alguns estados), SporTV, Premiere e Prime Video
Quinta-feira (7)
- 20h: Vasco x CSA — SporTV e Premiere
- 21h: CRB x Cruzeiro — Prime Video