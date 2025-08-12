Esportes

Copa do Brasil: horário e onde assistir ao sorteio das quartas de final

Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco seguem vivos na competição

Zero Hora

