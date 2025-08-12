Copa do Brasil: horário e onde assistir ao sorteio das quartas de final

Oito times seguem vivos na competição. Paula Reis / Flamengo,Divulgação

O sorteio das quartas da Copa do Brasil acontece nesta terça-feira (12), a partir das 11h30min, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Zero Hora acompanha a transmissão.

Além dos confrontos, também serão definidas as chaves até a final do torneio. Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco seguem vivos na competição.

Não há restrições de confrontos. Os jogos estão previstos para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro.

Antes, às 10h, também acontecerá o sorteio da Copa do Brasil Feminina.

Onde assistir

O SporTV e o canal da CBF no YouTube anunciam a transmissão ao vivo. Zero Hora transmite via CBF.



