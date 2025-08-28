Copa do Brasil: confira os resultados dos jogos de ida das quartas de final

As quartas de final da Copa do Brasil começaram. Atlético-MG, Cruzeiro, Athletico-PR, Corinthians, Vasco, Botafogo, Bahia e Fluminense estão na disputa. Os jogos de ida ocorrem nesta quarta (27) e quinta-feira (28).
O clássico mineiro abriu a rodada. Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentaram na Arena do Galo, mas a melhor ficou com os visitantes. Fabrício Bruno e Kaio Jorge marcaram e o Cruzeiro vai levar a vantagem de 2 a 0 para o Mineirão, na próxima semana.
Ainda nesta quarta, o Corinthians venceu o Athletico-PR por 1 a 0 na Arena da Baixada com gol de Guilherme. No São Januário, Vasco e Botafogo ficaram no empate em 1 a 1.
Na quinta, Bahia e Fluminense concluem as partidas de ida.
Jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil
- Atlético-MG 0x2 Cruzeiro
- Athletico-PR 0x1 Corinthians
- Vasco 1x1 Botafogo
- Bahia x Fluminense — quinta-feira, às 19h30min