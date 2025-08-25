Convocado por Ancelotti, Douglas Santos foi ouro na Rio-2016 e esteve em pré-lista da Rússia

Carlo Ancelotti já deixou claro que jogar no futebol da Rússia, fora das competições da Uefa por causa da invasão da Ucrânia, não é impeditivo para integrar a seleção brasileira. Apesar de Gerson ter ficado de fora após se transferir do Flamengo para o Zenit, o técnico italiano chamou outros dois jogadores do time russo: Luiz Henrique, ex-Botafogo, e, o menos conhecido da lista, o lateral-esquerdo Douglas Santos.

Natural de João Pessoa, na Paraíba, Douglas Santos tem 31 anos e foi revelado nas categorias de base do Náutico. Vestir a camisa da seleção brasileira não será novidade para o atleta. Ele foi titular na conquista do ouro inédito nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Antes, já havia sido convocado para a equipe sub-20 e fez parte do elenco bicampeão do Torneio de Toulon, em 2013 e 2014.

Na época em que ajudou a levar o Brasil ao primeiro lugar do pódio nas Olimpíadas, Douglas Santos jogava no Atlético-MG, clube pelo qual atuou durante duas temporadas, após passagem pela Udinese, da Itália. Ele se destacou na equipe mineira, conquistando a Copa do Brasil em 2014. No ano seguinte, foi campeão estadual e também eleito pela CBF o melhor lateral do Brasileirão de 2015.

Em 2016, Douglas Santos se transferiu para o Hamburgo, da Alemanha, onde ficou por três temporadas até fechar com o Zenit, em 2019. De lá para cá, o brasileiro se tornou um dos principais jogadores da história recente do clube russo. São 12 títulos conquistados, incluindo cinco troféus da liga local.

Douglas Santos tem dupla cidadania e foi incluído na pré-lista da seleção russa para o amistoso contra a Zâmbia, no início do ano. À época, o jogador também estava na relação preliminar de Dorival Júnior, então treinador do Brasil, mas acabou ficando fora de ambas.