Convocado para a Seleção Brasileira, volante se lesiona em partida contra o Liverpool 

Joelinton em partida contra o Liverpool, pelo Campeonato Inglês. ANDY BUCHANAN / AFP

Minutos depois de ser convocado pela primeira vez por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, Joelinton saiu lesionado em jogo contra o Liverpool nesta segunda-feira (25), pelo Campeonato Inglês.

Destaque do Newcastle United, o volante de 29 anos caiu no gramado aos 30 minutos do segundo tempo, com dores e levando as mãos ao rosto. Após atendimento médico, foi substituído. Ao deixar o campo, Joelinton estava visivelmente abalado e precisou ser consolado por companheiros de equipe.

Quando o volante saiu, seu time perdia por 2 a 1. Cerca de 15 minutos depois, mesmo com um a menos durante toda a segunda etapa, o Newcaslte empatou com William Osula — o brasileiro Bruno Guimarães, também convocado, marcou o primeiro gol. No último minuto, o Liverpool marcou de novo: 3 a 2.

Baixa para Ancelotti?

Em caso de confirmação da lesão, Joelinton deve desfalcar a Seleção Brasileira contra Chile e Bolívia, os dois últimos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa, no início de setembro.