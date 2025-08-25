Convocação da Seleção Brasileira hoje: quem deve entrar na lista de Ancelotti

A convocação da Seleção Brasileira para as últimas rodadas das Eliminatórias na Copa ocorre nesta segunda-feira (25), às 15h30min. O SporTV e a CBF TV transmitem ao vivo e Zero Hora acompanha em tempo real.
A lista dos 23 jogadores escolhidos por Carlo Ancelotti deve contar com nomes poucos conhecidos do técnico, que quer aproveitar para observar talentos do futebol brasileiro.
A próxima Data Fifa será no início de setembro. O Brasil, já classificado para a Copa do Mundo de 2026, vai enfrentar o Chile e a Bolívia. A equipe se apresenta no dia 1° de setembro, na Granja Comary, em Teresópolis.
Quem será convocado?
Vini Jr é ausência confirmada. O camisa 7 do Real Madrid está suspenso e não poderia participar da próxima partida da Seleção, então a comissão técnica decidiu poupá-lo.
Já Rodrygo e Eder Militão, companheiros de Vini no Real, foram incluídos na pré-lista. No entanto, o nome de Rodrygo não deve ser chamado por Ancelotti nesta segunda. Segundo a ESPN, o técnico entrou em contato com o jogador para explicar que priorizaria nomes que ele conhece menos.
Quem também deve ficar de fora é Neymar. O atacante do Santos teve um edema na coxa diagnosticado e não participou das atividades de sexta-feira e sábado.
De acordo com o Globo Esporte, o Santos contatou pessoas ligadas à CBF para informar sobre a lesão de Neymar. A entidade, por sua vez, nega ter sido comunicada de forma oficial.
A tendência, no entanto, já era de não-convocação do camisa 10 do Peixe. Assim, diante da lesão, é improvável que o atacante apareça na lista de Ancelotti.
O ge.globo apurou alguns dos nomes da pré-lista enviada aos clubes. Na relação, 16 jogadores são de clubes brasileiros e oito nunca foram convocados para defender a Amarelinha.
Pré-convocação
- Goleiros: Gabriel Brazão (Santos) e Hugo Souza (Corinthians)
- Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Léo Pereira (Flamengo) e Léo Ortiz (Flamengo)
- Laterais: Vitinho e Alex Telles (Botafogo), Paulo Henrique (Vasco), Kaiki Bruno (Cruzeiro) e Alex Sandro (Flamengo)
- Meio-campistas: Danilo (Botafogo), Marcos Antônio (São Paulo), Matheus Pereira (Cruzeiro) e Jean Lucas (Bahia)
- Atacantes: Kaio Jorge (Cruzeiro) e Samuel Lino (Flamengo)
Próximos jogos da Seleção Brasileira
- Brasil x Chile — 4 de setembro, às 21h30min, no Maracanã
- Bolívia x Brasil — 9 de setembro, às 20h30min, no estádio El Alto