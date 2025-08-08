Contestado no Grêmio, centroavante supera no México marca de gols pelo Tricolor

JP Galvão fez apenas três gols com a camisa do Grêmio. André Ávila / Agencia RBS

Na última quarta-feira (6), João Pedro Galvão marcou o quarto gol com a camisa do Atlético San Luís-MEX. O centroavante balançou as redes em jogo válido pela Leagues Cup, na vitória sobre o Minessota United-EUA, por 2 a 0. Em apenas cinco jogos pelo novo clube, ele já superou a marca de gols marcados em toda a passagem pelo Grêmio.

Com exceção à derrota para o Monterrey, pelo Campeonato Mexicano, o ítalo-brasileiro deixou a sua marca contra León, Chivas Guadalajara e Real Salt Lake-EUA. Em Porto Alegre, foram 45 jogos e apenas três gols marcados, todos no Campeonato Gaúcho 2024.

Passagem pelo Grêmio

JP Galvão foi contratado em agosto de 2023. Àquela altura da carreira, aos 31 anos, chegou com histórico de muitos gols pelo Cagliari-ITA e por ter se naturalizado italiano, para servir à seleção europeia.

No início da passagem, se dividiu entre o posto de companheiro de ataque e substituto de Luis Suárez, que enfrentava problemas no joelho direito. O ano foi encerrado com 15 partidas e nenhum gol marcado.

Em 2024, recebeu muitas críticas dos torcedores pelo baixo desempenho apresentado, especialmente, nas principais competições. A seca se estendeu por Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Os três gols com a camisa tricolor foram diante de São José, Novo Hamburgo e Santa Cruz.