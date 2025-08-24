Esportes

Para a história
Notícia

Conjunto do Brasil conquista pódio inédito no Mundial de Ginástica Rítmica

Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves formaram o time que ganhou a medalha de prata 

André Silva

Direto do Rio de Janeiro

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS