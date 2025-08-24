Conjunto do Brasil conquista pódio inédito no Mundial de Ginástica Rítmica

Brasileiras fizeram brilhantes apresentações. Ivan Carvalho / Divulgação/CBG

A ginástica rítmica do Brasil conquistou um pódio histórico, neste sábado (23), no Rio de Janeiro. Na final do Conjunto Geral, que leva em consideração a soma das notas nas apresentações de cinco fitas e de três bolas e dois arcos, a equipe brasileira levou a medalha de prata e, pela primeira vez em 41 edições do Campeonato Mundial, conseguiu terminar entre as três primeiras. O Japão ficou com o ouro.

Foram duas exibições, que levantaram as mais de 5 mil pessoas que lotaram a Arena Carioca 1, no Parque Olímpico. O resultado ainda teve um gosto especial após o Brasil ter perdido o bronze no último Mundial em 2023, na disputa dos cinco arcos para a Itália, nos critérios de desempate, e de ter terminado o conjunto geral em sexto.

A equipe conta com três remanescentes do time que disputou aquele campeonato, Duda Arakaki, que é a capitã, Nicole Pircio e Sofia Madeira, além das novatas Maria Paula Caminha e

Mariana Gonçalves. A primeira apresentação foi de três bolas e dois arcos.

A equipe na apresentação de dois arcos e três bolas. Ivan Carvalho / Divulgação/CBG

Ao som de "Evidências", de Chitãozinho e Xororó, elas foram acompanhadas pelo público a cada movimento. Em êxtase, todos se puseram de pé para cantar, gritar e aplaudir a cada movimento. No final, a nota 27.850 colocou o Brasil na liderança.

Um dos principais rivais, a atual campeã olímpica China, se apresentou logo depois, com os mesmos aparelhos, e teve 27.000 de nota.

A equipe brasileira estava no primeiro grupo de 18 seleções e quando voltou para a segunda rotação, mais uma vez viveu o delírio coletivo que tomou conta das arquibancadas.

Duda, Nicole, Sofia, Maria Paula e Mariana foram recebidas aos gritos de "Brasil, Brasil!" e "Olêlê, Olalá, as Leoas vem aí e o bicho vai pegar".

Em outra apresentação consistente, tanto que a técnica Camila Ferezin e a assistente Bruna Rosa se abraçaram emocionadas e foram recepcionar as cinco ginastas, assim que elas saíram da quadra, as brasileiras levaram 27.400 e se mantiveram na liderança, com boa vantagem sobre a China, que ganhou 26.250 após apresentar recurso que elevou sua nota.

Camila Ferezin (E) e Bruna Rosa (D) comemoram com as ginastas após nota das cinco fitas. Ivan Carvalho / Divulgação/CBG

O Brasil encerrou em primeiro no Grupo A, com 55.250 contra 53.250 das chinesas. Restava o Grupo B, com mais 18 conjuntos, para confirmar o pódio. No mesmo do grupo brasileiro, a Itália (bronze nos Jogos de Paris) não teve bom desempenho e somou apenas 46.300.

— A gente está bastante feliz. As meninas tiveram um ótimo desempenho. Nas duas coreografias, elas fizeram excelentes apresentações. O público nos encantou. Foi exatamente como a gente sonhou — disse Camila Ferezin, após as apresentações da equipe.

Grupo 2

O segundo grupo tinha adversários fortes. Israel (atual campeão mundial), Espanha (bronze no último Mundial), além da Bulgária.

As búlgaras foram as primeiras a se apresentar com três bolas e dois arcos e com pequenos erros, a equipe somou 24.250.

Já a Espanha veio nas cinco fitas e recebeu 26.650. A equipe entrou com recurso para sua nota ser revista e, neste momento, o sistema de pontuação online saiu do ar.

Taipé Chinês, Venezuela, Chipre, EUA, México, Israel e Hungria se apresentaram e o recurso espanhol não teve resposta.

As israelenses levaram 26.250, nas cinco fitas, e então a organização anunciou uma pausa de 15 minutos para que o sistema de notas fosse revisto.

Mas a demora foi bem mais longa, e cerca de 35 minutos depois, a França foi para a quadra, a disputa reiniciou e o recurso espanhol acabou diminuindo a nota da equipe para 26.500.

A Bulgária voltou nas cinco fitas e conseguiu um excelente 27.750, totalizando 53.150.

O Japão foi o nono conjunto a completar suas apresentações e com os dois arcos e as três bolas fez uma excelente série. A nota 28.350 tirou o Brasil da liderança. As japonesas totalizaram 55.550 contra 55.250 das brasileiras.

Na série mista (dois arcos e três bolas), Japão superou o Brasil. Ivan Carvalho / Divulgação/CBG

A Espanha veio na sequência, com os dois arcos e três bolas e fez uma boa série, conquistando 27.950. No geral as espanholas chegaram a 54.450 e se posicionaram em terceiro.

Sem ser ultrapassado pela equipe espanhola, o Brasil ainda precisava acompanhar as duas últimas equipes a competir, Israel e Hungria, que ainda poderiam tirar a seleção brasileira do pódio. O clima fiou mais tenso e o público passou a se preocupar com os resultados.

As israelenses vieram para a série mista e precisavam de 29.100 para alcançar o Brasil e levaram 26.900, chegando a 53.350. O pódio brasileira estava assegurado.

Último conjunto a se apresentar, o time húngaro foi para a quadra tendo que receber 28.300 para igualar a equipe brasileira. A nota 18.400 fez a arquibancada explodir assim que a histórica prata foi confirmada.

Confira os 10 primeiros colocados:

1 - Japão - 55.550

2 - Brasil - 55.350

3 - Espanha - 54.750

4 - China - 53.250

5 - Israel - 53.150

6 - Bulgária - 53.150

7 - Polônia - 52.700

8 - Alemanha - 51.800

9 - Ucrânia - 51.200

10 - França 50.300

* O repórter viajou a convite da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).