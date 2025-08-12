Confrontos da Copa do Brasil: com dois clássicos, CBF define jogos das quartas de final

Os jogos estão previstos para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro. Paula Reis / Flamengo,Divulgação

A CBF sorteou os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Dois clássicos definirão as vagas nas semifinais da competição mata-mata brasileira.

Atlético-MG x Cruzeiro, Vasco x Botafogo, Athlético-PR x Corinthians e Fluminense x Bahia serão os quatro jogos da próxima fase da Copa do Brasil.

Além dos confrontos, o chaveamento da competição também foi definido. De um lado, o confronto mineiro e o duelo entre paranaenses e paulistas. No outro, o clássico carioca e o jogo entre Flu e os baianos.

Corinthians, Cruzeiro, Botafogo e Fluminense irão decidir as vagas como mandantes.

As partidas serão disputadas nas semanas de 27 de agosto e 11 de setembro.

Premiação

Os classificados às quartas de final da Copa do Brasil receberam uma cota no valor de R$ 4.740.750. Veja as premiações para quem avançar às semifinais e final.

Semifinal: R$ 9.922.500

Final (vice-campeão): R$ 33.075.000

Final (campeão): R$ 77.175.000

Calendário da Copa do Brasil