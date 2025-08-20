Confira os times classificados às quartas de final da Libertadores

Os times classificados às quartas de final da Libertadores foram definidos entre terça (19), quarta (20) e quinta-feira (21), nos confrontos de volta das oitavas.
A primeira equipe a garantir a vaga foi o Vélez Sarsfield, que venceu o Fortaleza, em casa, por 2 a 0. O jogo de ida foi 0 a 0. Nas quartas de final, a equipe vai enfrentar o conterrâneo Racing, que virou a desvantagem do jogo de ida e fez 3 a 1 no Peñarol nesta terça-feira.
São Paulo e Atlético Nacional levaram a disputa para os pênaltis depois de empates na ida e na volta. Os brasileiros levaram a melhor.
Na quarta, Estudiantes e Cerro Porteño ficaram no 0 a 0 em La Plata. Os argentinos, que venceram a ida por 1 a 0, ficaram com a vaga e vão enfrentar o Flamengo na próxima fase. O Rubro-Negro venceu o Inter por 2 a 0 na volta, no Beira-Rio, e eliminou o Colorado.
Nesta quinta (21), o atual campeão da América deu adeus a competição. Depois de vencer por 1 a 0 na ida, o Botafogo perdeu para LDU por 2 a 0 no Equador. Os equatorianos vão encarar o São Paulo.
Depois, em vantagem por 4 a 0, o Palmeiras empatou sem gols contra o Universitario em São Paulo e garantiu sua vaga na próxima fase. O Verdão vai encarar o River Plate, que eliminou o Libertad nos pênaltis em Buenos Aires.
Classificados às quartas de final da Libertadores
- Vélez Sarsfield
- Racing
- São Paulo
- Estudiantes
- Flamengo
- Botafogo
- Palmeiras
- River Plate
Confrontos de volta das oitavas de final
- Vélez Sarsfield 2x0 Fortaleza
- Racing 3x 1 Peñarol
- São Paulo (4)1x1(3) Atlético Nacional
- Estudiantes 0x0 Cerro Porteño
- Inter 0x2 Flamengo
- LDU 2x0 Botafogo
- River Plate 1x1 Libertad
- Palmeiras 0x0 Universitario