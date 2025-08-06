Divisão de Acesso: confira as datas e os horários das semifinais

Inter-SM é um dos semifinalistas da Divisão de Acesso. Renata Medina / Inter SM

Os quatro semifinalistas da Divisão de Acesso foram definidos na terça-feira (5). O Novo Hamburgo enfrenta o Aimoré, no Clássico do Vale, enquanto Veranópolis e Inter-SM realizam o outro confronto. Os dois times que passaram se classificam para o Gauchão de 2026.

Os jogos serão de ida e volta. As datas e os horários das partidas já foram definidos pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

Domingo movimentado

No domingo (10), ocorrem os jogos de ida. No Antônio David Farina, às 15h, o Veranópolis será o mandante. Mais tarde, às 19h30min, no Estádio do Vale, o Novo Hamburgo faz a primeira partida em casa.

A volta ocorre no domingo seguinte, dia 17 de agosto. Ambos os jogos às 15h, com o Inter-SM sendo mandante no Presidente Vargas, e o Aimoré recebendo o rival no Cristo Rei.

Semifinais da Divisão de Acesso

Ida — 10/8

Veranópolis x Inter-SM - 15h, no Antônio David Farina

Novo Hamburgo x Aimoré - 19h30min, no Estádio do Vale

Volta — 17/8

Inter-SM x Veranópolis - 15h, no Presidente Vargas

Aimoré x Novo Hamburgo - 15h, no Cristo Rei