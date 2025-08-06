Concurso cultural: a história da corredora que encontrou conforto no esporte após drama familiar

Flávia com o tênis que ganhou no concurso cultural de GZH. Arquivo Pessoal

Logo após a a 40ª edição da Maratona de Porto Alegre, Zero Hora lançou um Concurso Cultural para premiar um leitor com um tênis da Olympikus. A história que venceu o Corre 4 especial da prova da Capital é de Flavia Ferreira, de 44 anos.

O que ligou a gaúcha à corrida foi uma dor, que se transformou em um momento de refúgio.

Sedentária e fumante, Flávia nunca teve sua vida ligada aos exercícios e à corrida. As coisas mudaram em 2021, quando ela enfrentou uma das maiores dores que poderia sofrer. Viu seu filho de três anos perder a luta contra o câncer depois de um ano inteiro em tratamento.

— A dor era gigante, silenciosa, diária. Foi nesse abismo que a corrida entrou na minha vida, não como um esporte, mas como um refúgio. Uma forma de seguir. Um abraço silencioso. Eu só queria respirar. De fone no ouvido, tênis no pé e dor no peito. Sem planos, sem metas, só tentando dar um passo depois do outro — conta Flávia.

O que começou como uma caminhada no Parque Germânia, logo no começo das manhãs, sozinha, tornou-se terapia. Como uma conversa com uma psicóloga, a evolução foi aos poucos. Os primeiros 3km passaram para 5km e, logo depois, para 7km. O lazer virou provação.

No ano passado, Flávia fez sua primeira prova oficial, ganhou medalha, mas o valor era muito maior do que as gramas daquele objeto redondo e brilhante.

— O valor emocional dela é imenso. Cruzar aquela linha foi como dizer pra mim mesma: “Você consegue”. No começo, era só isso: ocupar a mente, aliviar o coração. Mas, aos poucos, virou um hobby. Hoje, a corrida é o meu combustível. Eu não corro por pace, por pódio, nem por comparação. Corro por mim. Corro pra lembrar que eu sou forte, que ainda estou aqui. Que mesmo diante da dor, eu sigo. Que todo dia é uma nova chance de recomeçar — completou.

E de calçados novos, Flávia já tem um novo objetivo. Quase um ano antes da 41ª edição da Maratona de Porto Alegre, ela já está inscrita para se desafiar nos 10km no ano que vem. E, bom, o comprometimento não é só com ela. É com algo inexplicável.