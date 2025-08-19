Como foi a segunda-feira do Time Brasil no Pan Júnior

Tênis de mesa ganhou dois ouros e uma prata. Miriam Jeske / Divulgação/COB

No décimo dia de competições dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção 2025, o Time Brasil conquistou mais seis medalhas. Foram três no tênis de mesa (dois ouros e uma prata) e as três primeiras no atletismo (um ouro e dois bronzes).

Com o resultado, a equipe brasileira alcançou 124 medalhas, sendo 58 ouros, 28 pratas e 38 bronzes, seguindo na liderança no quadro geral. Em segundo lugar está a Colômbia, com 68 medalhas, seguida pelos Estados Unidos, com 75.

Tênis de mesa

O tênis de mesa foi a primeira modalidade a aumentar o número de medalhas do Time Brasil, somando três conquistas ao quadro geral.

A primeira foi a da dupla formada por Beatriz Fiore e Karina Shiray. Na final, elas venceram as porto-riquenhas Edmarie León e Kristal Melendez por 3 a 2, iniciando a prova com vantagem de dois sets.

Na segunda final de duplas do dia, Leonardo Iizuka e Felipe Arado enfrentaram os estadunidenses Naresh Nandan e Victor Ying Xie e não encontraram muitas dificuldades, vencendo por 3 sets a 0.

Ainda na segunda-feira (18), Leonardo Iizuka avançou para a final do individual masculino. Na decisão, enfrentou novamente o estadunidense Naresh Nandan, que foi o vencedor por 4 sets a 2.

Atletismo

Na estreia do atletismo no Pan-Americano Júnior, o Brasil conquistou o ouro no revezamento 4x400 metros misto. A equipe foi formada por Jadson de Lima, Bianca de Almeida, Elias dos Santos e Julia Ribeiro, que finalizaram a prova em 3min19seg98. A segunda colocação foi de Cuba, seguida pela Guiana.

— Fechar a prova é uma responsabilidade, fiz uma corrida estratégica, escutei os treinadores falando que ela estava vindo, mas na hora de virar uma contra a outra fui para cima e vi meu time esperando, gritando por mim — disse Julia Ribeiro, que foi a última a correr.

No lançamento de dardo, Thiago Lacerda conquistou a medalha de bronze ao lançar 69m77cm. O primeiro lugar foi do paraguaio Lars Flaming (81m56cm) e a prata foi para o cubano Leikel Cabrera (75m82cm).

— Foi uma pressão muito grande, primeira competição internacional, uma energia diferente competir com pessoas de todos os países, num nível realmente alto. Queria fazer a minha melhor marca pessoal e não saiu, mas estou feliz de ter ido para o pódio — disse Thiago, de 19 anos, atleta da ADC São Bernardo-SP.

Para finalizar a noite de segunda-feira (18), Maria Eduarda de Matos conquistou o bronze com a marca de 53m21cm no lançamento de disco. A primeira colocação foi da cubana Alejandra Mesa (54m42cm) e a prata foi da venezuelana Ottaynis Febres (54m40cm).

Invictos

No handebol masculino, o Brasil venceu o Chile por 30 a 19 e manteve os 100% de aproveitamento na competição.

As duplas de vôlei de praia, Isac/Jonathan e Carol Sallaberry/Júlia Vieira, venceram Rolvin Maldonado/Ramon de Jesus, da República Dominicana, e Ana Arévalo/Danna Aguilar, da Guatemala, respectivamente, sem perder sets.

Brasil venceu o Chile com tranquilidade. CBHb / Divulgação