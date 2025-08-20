Como foi o desempenho do Brasil no Pan Júnior na terça-feira

Sabrina Gabrieli Pena ganhou ouro no atletismo. Alexandre Loureiro / Divulgação/CBAt

No 11º dia de competições dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção, o Time Brasil conquistou mais quatro medalhas. Foram três no atletismo (um ouro, uma prata e um bronze) e uma na ginástica artística (uma prata).

Com o resultado, a equipe brasileira alcançou 128 medalhas, sendo 59 ouros, 30 pratas e 39 bronzes, seguindo na liderança no quadro geral. Em segundo lugar está a Colômbia, com 73 medalhas (29 de ouro), seguida pelos Estados Unidos, com 80 (25 de ouro).

Atletismo

Vinicius Avancini foi prata. Miriam Jeske / Divulgação/COB

A medalha dourada veio com Sabrina Gabrieli Pena (Praia Clube-MG), que venceu os 800m, com recorde do campeonato (2min05seg87).

— Concentrei muito na estratégia de prova. Meu treinador (Anderson da Silva Carmo) falou para eu me divertir correndo, ser feliz correndo, porque quando é uma obrigação, não vai fluir. Então é fazer uma saída bem forte e ser confiante até o final. Costumo correr assim, com uma saída mais forte e tentando liderar — disse a atleta de 19 anos.

A vitória veio por apenas 0seg23. A canadense Avery Pearson ficou com a prata, com 2min06seg09, e a venezuelana Maria Rojas com a de bronze, com 2min06seg10.

No arremesso do peso, um pódio duplo, com a prata com Vinícius Avancini (Associação do Clube de Atletismo de Rio do Sul-SC), com 18m31cm, e o bronze de Alessandro Soares (Praia Clube-MG), com 17m97cm. O argentino Juan Manuel Arrieguez levou a medalha de ouro (18m39cm).

Ginástica Artística

Pedro Silvestre foi prata. Ana Patricia / Divulgação/COB

Pedro Silvestre garantiu a prata na disputa do individual geral masculino. O ginasta do Centro Olímpico-SP somou 75.250 nos seis aparelhos e ficou a 0.100 do colombiano Thomas Mejía, ouro. O bronze foi para o estadunidense Jason Hao, com 74.750.

Na disputa por equipes, os brasileiros Ivan Botelho, Eduardo Belli, Pedro Silvestre e Caio Pereira totalizaram 217.050 e ficaram com a quarta posição.

Os Estados Unidos (225.000) ganharam o ouro, a Colômbia (224.500) foi prata e o México (219.100) garantiu o bronze.

Vôlei e handebol 100%

Brasil, de Juan Pablo, soma três vitórias. Ana Patricia / Divulgação/COB

A seleção masculina de vôlei avançou para as semifinais, de forma invicta, ao ganhar o terceiro jogo, contra Cuba. As parciais foram de 25/18, 25/19 e 25/20. O time brasileiro aguarda a definição de seu adversário, que sairá dos jogos de quartas de final.

Quem também segue 100% é a seleção masculina de handebol, que bateu os Estados Unidos, por 32 a 22 e ficou com a liderança do Grupo B. Na semifinal, o Brasil vai enfrentar o Paraguai.

Handebol é favorito ao ouro. Ana Patricia / Divulgação/COB

Mau tempo adia provas