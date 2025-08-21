Como foi a quarta-feira do Brasil no Pan Júnior

O Time Brasil subiu ao pódio onze vezes nas competições de quarta-feira (20), nos Jogos Pan-Americanos Júnior. Com destaque para as primeiras medalhas para a canoagem, triatlo e wrestling.
A delegação brasileira alcançou a marca de 139 pódios em Assunção. Destas, 59 são de ouro, 34 pratas e 46 bronzes. O país segue na frente da Colômbia, que tem 36 ouros e 85 medalhas no total, e Estados Unidos, que tem 35 medalhas douradas e 99 no total.
Canoagem velocidade - 1 prata e 1 bronze
Mateus Nunes ficou com a prata no C1 1.000 metros com tempo de 4min23seg98. O argentino Aramis Sánchez venceu com 4min17seg18. O mexicano José Gil também foi ao pódio.
— Foi um dia bem intenso para nós. Estou feliz em garantir a segunda colocação, fiquei 6.8 segundos atrás do argentino primeiro colocado, mas ainda tenho outras competições no C1 500m e C2 500m. Vou remar ainda mais para buscar o ouro — disse Mateus.
No C1 200 metros, Lorrane Santos conquistou o bronze com 50seg67 atrás da cubana Yisnoly Lopez, ouro (49seg79) e da canadense Élizabeyh Desrosiers, prata (50seg07).
Ginástica Artística - 1 prata
A equipe brasileira conquistou a medalha de prata, somando 145.850 pontos na disputa feminina.
Francine Oliveira (Grêmio Náutico União), Isabel Aguilar (Flamengo) , Sophia Carvalho (Pinheiros) e Kauany Aquino (Pinheiros) formaram o time vice-campeão.
Os EUA levaram o ouro e o Canadá ficou com o bronze.
Wrestling - 2 bronzes
Na estreia do Wrestling na competição, a modalidade garantiu dois bronzes no estilo greco-romano: Kauan Ferreira na categoria 87 kg e Wesley Barros na de 130 kg.
Thalyson Macedo (97 kg) e Ângelo Café (67 kg) disputaram o bronze, mas foram superados.
Triatlo - 1 bronze
Nas provas individuais um bronze para o Brasil. Júlia Visgueiro subiu no pódio feminino ao completar a prova em 1h00min08seg.
A estadunidense Naomi Ruff (59seg49) garantiu o ouro e a canadense Sudney Clement (1h00min06seg) foi prata.
Entre os homens, Vinícius Sant'Ana foi sexto colocado.
Atletismo - 2 pratas e 3 bronzes
O atletismo brasileiro faturou cinco medalhas, duas pratas e três bronzes.
Matheus Lima ficou com a medalha de prata nos 400 metros com barreiras, com 49seg28, atrás do jamaicano Tyreece Hyman (48seg90).
O cearense dominou boa parte da prova, foi ao pódio, mas deixou a pista decepcionado com sua marca e corrida.
— O que eu tiro de positivo dessa prova é não é para eu me cobrar muito, entrar mais tranquilo e relaxado. Hoje eu entrei com garra, entrei com vontade, mas infelizmente o resultado não saiu, mas saio daqui feliz. Não é a cor da medalha que eu queria. Sei do que eu posso entregar, sei dos meus resultados, sei o quanto eu treino todos os dias. Então eu estou feliz com essa medalha, em poder garantir a medalha para o Time Brasil, para toda a minha família, para o meu treinador (Sanderlei Parrela) e para todo mundo que está envolvido no meu trabalho — disse o atleta que esteve nos Jogos de Paris 2024.
No heptatlo, Ana Luiza Ferraz fez 5.508 pontos e também acabou ficando com a prata. A canadense Isabella Goudros (5.561 pontos) garantiu o ouro.
— Tive muitos altos e baixos no começo do ano, não conseguia nem entrar na pista, eu perdia pra mim mesmo. Então, só de estar aqui feliz, em condições de dar o meu melhor, entregar meu tudo, é maravilhoso. Claro que a gente quer ganhar, mas passei por muitas coisas, lesões, transferi a universidade. Eu fico muito feliz de estar feliz nas pistas — comentou a atleta brasileira.
Nos 100 metros com barreiras, Lays Silva fez 13seg60 e garantiu o bronze. A cubana Jocelyn Echazabal ficou com o ouro (13seg29) e Maya Rollins, das Bahamas, com a prata (13seg51).
Luana de Moura fez 3m90cm no no salto com vara e subiu no pódio em terceiro lugar. A canadense Jennifer Elizarov ganhou o ouro, com recorde do campeonato (4m45cm) e sua compatriota Heather Abadie a prata (4m00cm).
E Vinicius Galen também foi bronze nos 400 metros. Pela quinta vez abaixo dos 46 segundos (45seg83), só foi superado pelo jamaicano Dennis Jasauna (45seg56) e o trinitino Jaden Marchan (45seg80).
Vôlei masculino conhece adversário da semifinal
A invicta seleção masculina de vôlei vai enfrentar Cuba, na semifinal, apos os cubanos eliminarem a Colômbia (25/13, 25/21 e 25/22). México e Argentina disputam a outra vaga na decisão.
Vôlei de Praia
Na praia, a dupla Isac e Jonathan está na semifinal. Eles venceram os canadenses David Chaput e Cameron McGregor por 2 a 0 (21/19 e 21/18) e agora vão encarar os argentinos Marcos González e Fausto Inostroza, por uma vaga na decisão.
Entre as mulheres, Carol Sallaberry e Julia Vieira derrotaram as argentinas Maia Najul e Morena Abdala, nas oitavas, mas perderam para as canadenses Sophia Hladyniuk e Jaeya Brach, nas quartas.