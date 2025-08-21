Como foi a quarta-feira do Brasil no Pan Júnior

Grazie Batista / Divulgação/COB

O Time Brasil subiu ao pódio onze vezes nas competições de quarta-feira (20), nos Jogos Pan-Americanos Júnior. Com destaque para as primeiras medalhas para a canoagem, triatlo e wrestling.

A delegação brasileira alcançou a marca de 139 pódios em Assunção. Destas, 59 são de ouro, 34 pratas e 46 bronzes. O país segue na frente da Colômbia, que tem 36 ouros e 85 medalhas no total, e Estados Unidos, que tem 35 medalhas douradas e 99 no total.

Canoagem velocidade - 1 prata e 1 bronze

Mateus Nunes ficou com a prata no C1 1.000 metros com tempo de 4min23seg98. O argentino Aramis Sánchez venceu com 4min17seg18. O mexicano José Gil também foi ao pódio.

— Foi um dia bem intenso para nós. Estou feliz em garantir a segunda colocação, fiquei 6.8 segundos atrás do argentino primeiro colocado, mas ainda tenho outras competições no C1 500m e C2 500m. Vou remar ainda mais para buscar o ouro — disse Mateus.

No C1 200 metros, Lorrane Santos conquistou o bronze com 50seg67 atrás da cubana Yisnoly Lopez, ouro (49seg79) e da canadense Élizabeyh Desrosiers, prata (50seg07).

Ginástica Artística - 1 prata

A equipe brasileira conquistou a medalha de prata, somando 145.850 pontos na disputa feminina.

Francine Oliveira (Grêmio Náutico União), Isabel Aguilar (Flamengo) , Sophia Carvalho (Pinheiros) e Kauany Aquino (Pinheiros) formaram o time vice-campeão.

Os EUA levaram o ouro e o Canadá ficou com o bronze.

Wrestling - 2 bronzes

Na estreia do Wrestling na competição, a modalidade garantiu dois bronzes no estilo greco-romano: Kauan Ferreira na categoria 87 kg e Wesley Barros na de 130 kg.

Thalyson Macedo (97 kg) e Ângelo Café (67 kg) disputaram o bronze, mas foram superados.

Triatlo - 1 bronze

Júlia Visgueiro foi bronze. Simone Marinho / Divulgação/COB

Nas provas individuais um bronze para o Brasil. Júlia Visgueiro subiu no pódio feminino ao completar a prova em 1h00min08seg.

A estadunidense Naomi Ruff (59seg49) garantiu o ouro e a canadense Sudney Clement (1h00min06seg) foi prata.

Entre os homens, Vinícius Sant'Ana foi sexto colocado.

Atletismo - 2 pratas e 3 bronzes

Luana subiu no pódio do salto com vara. Alexandre Loureiro / Divulgação/CBAt

O atletismo brasileiro faturou cinco medalhas, duas pratas e três bronzes.

Matheus Lima ficou com a medalha de prata nos 400 metros com barreiras, com 49seg28, atrás do jamaicano Tyreece Hyman (48seg90).

O cearense dominou boa parte da prova, foi ao pódio, mas deixou a pista decepcionado com sua marca e corrida.

— O que eu tiro de positivo dessa prova é não é para eu me cobrar muito, entrar mais tranquilo e relaxado. Hoje eu entrei com garra, entrei com vontade, mas infelizmente o resultado não saiu, mas saio daqui feliz. Não é a cor da medalha que eu queria. Sei do que eu posso entregar, sei dos meus resultados, sei o quanto eu treino todos os dias. Então eu estou feliz com essa medalha, em poder garantir a medalha para o Time Brasil, para toda a minha família, para o meu treinador (Sanderlei Parrela) e para todo mundo que está envolvido no meu trabalho — disse o atleta que esteve nos Jogos de Paris 2024.

No heptatlo, Ana Luiza Ferraz fez 5.508 pontos e também acabou ficando com a prata. A canadense Isabella Goudros (5.561 pontos) garantiu o ouro.

— Tive muitos altos e baixos no começo do ano, não conseguia nem entrar na pista, eu perdia pra mim mesmo. Então, só de estar aqui feliz, em condições de dar o meu melhor, entregar meu tudo, é maravilhoso. Claro que a gente quer ganhar, mas passei por muitas coisas, lesões, transferi a universidade. Eu fico muito feliz de estar feliz nas pistas — comentou a atleta brasileira.

Nos 100 metros com barreiras, Lays Silva fez 13seg60 e garantiu o bronze. A cubana Jocelyn Echazabal ficou com o ouro (13seg29) e Maya Rollins, das Bahamas, com a prata (13seg51).

Luana de Moura fez 3m90cm no no salto com vara e subiu no pódio em terceiro lugar. A canadense Jennifer Elizarov ganhou o ouro, com recorde do campeonato (4m45cm) e sua compatriota Heather Abadie a prata (4m00cm).

E Vinicius Galen também foi bronze nos 400 metros. Pela quinta vez abaixo dos 46 segundos (45seg83), só foi superado pelo jamaicano Dennis Jasauna (45seg56) e o trinitino Jaden Marchan (45seg80).

Vôlei masculino conhece adversário da semifinal

A invicta seleção masculina de vôlei vai enfrentar Cuba, na semifinal, apos os cubanos eliminarem a Colômbia (25/13, 25/21 e 25/22). México e Argentina disputam a outra vaga na decisão.

Vôlei de Praia

Na praia, a dupla Isac e Jonathan está na semifinal. Eles venceram os canadenses David Chaput e Cameron McGregor por 2 a 0 (21/19 e 21/18) e agora vão encarar os argentinos Marcos González e Fausto Inostroza, por uma vaga na decisão.

Entre as mulheres, Carol Sallaberry e Julia Vieira derrotaram as argentinas Maia Najul e Morena Abdala, nas oitavas, mas perderam para as canadenses Sophia Hladyniuk e Jaeya Brach, nas quartas.















