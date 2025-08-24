Como de Cesc Fábregas surpreende Lazio em sua estreia no Italiano

Jogadores do Como comemoram vitória. @Como_1907 / Divulgação

O ambicioso Como, comandado pelo ex-jogador da seleção espanhola Cesc Fàbregas, começou sua temporada na Serie A italiana da melhor forma com uma sólida vitória por 2 a 0 sobre a Lazio neste domingo (24), pela primeira rodada do campeonato.

A vitória do time lombardo veio graças aos gols do atacante grego Anastasios Douvikas no início do segundo tempo, aos 2 minutos, e do meio-campista argentino Nico Paz aos 28, este último em uma cobrança de falta impecável.

O Como se junta provisoriamente na liderança da tabela ao atual campeão Napoli, que abriu o campeonato italiano com uma vitória por 2 a 0 sobre o recém-promovido Sassuolo.

O clube foi uma das sensações da pré-temporada na Itália, com intensa atividade no mercado, onde investiu mais de 100 milhões de euros (cerca de R$ 635,7 milhões pela cotação atual).

A partida entre Como e Lazio também foi marcada por uma inovação na história da Serie A: a sonorização dos árbitros. Gianluca Manganiello explicou aos espectadores e telespectadores sua decisão de anular um gol da Lazio que teria empatado naquele momento, aos 15 minutos do segundo tempo, devido a um impedimento constatado por meio do VAR.

Também neste domingo, a Fiorentina deixou escapar uma vitória nos acréscimos contra o Cagliari, que empatou em 1 a 1.

O time toscano abriu o placar aos 23 minutos do segundo tempo, por meio do volante Rolando Mandragora, mas o zagueiro Sebastiano Luperto garantiu um ponto para os sardos nos descontos 49.

A Inter de Milão, vice da Liga dos Campeões, fará sua estreia na segunda-feira. Os 'nerazzurri' recebem o Torino no estádio Giuseppe Meazza.