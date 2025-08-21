O Galatasaray pagou 75 milhões de euros para contratar o atacante Victor Osimhen. Ozan KOSE / AFP

A Turquia consolidou-se nos últimos anos como um mercado atrativo no futebol europeu ao combinar tradição esportiva com forte investimento financeiro. Eis o tema do Deu Liga desta semana.

O podcast discute sobre como clubes históricos como Galatasaray, Fenerbahçe e Besiktas passaram a contar com recursos de patrocinadores locais, apoio estatal e novos investidores estrangeiros.

Nesta temporada, inclusive, o Galatasaray confirmou duas das maiores contratações de sua história: Leroy Sané e Victor Osimhen. O atacante alemão chegou sem custos após o fim de seu vínculo com o Bayern de Munique. Já o nigeriano foi adquirido por 75 milhões de euros, valor recorde no futebol turco.

Assista ao Deu Liga

As chegadas de Sané e Osimhen reforçam a ambição do clube de Istambul em se consolidar como potência no cenário europeu e recolocar a liga turca no mapa das grandes competições internacionais.

A liga já oferece salários competitivos e a oportunidade de disputar competições continentais, fatores que aumentam o apelo para jogadores e treinadores.

O entusiasmo das torcidas, conhecidas pelo fanatismo e pela atmosfera única nos estádios, também reforça a imagem da Turquia como um destino relevante dentro do cenário europeu, transformando o país em uma alternativa sólida frente aos centros tradicionais do futebol.