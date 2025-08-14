Com vitória no masculino e derrota no feminino, seleções brasileiras sub-23 de basquete estreiam no Globl Jam

O basquete brasileiro fez suas estreias no Globl Jam, torneio internacional sub-23, nesta quarta-feira (13). Organizada pela Federação Canadense de Basquete, a competição é realizada em Toronto.
No masculino, o Brasil venceu o time da casa por 85 a 78, enquanto no feminino as brasileiras foram derrotadas pelas locais por 104 a 56.
Vitória no masculino
A vitória dos homens teve como destaque Nathan Mariano, que fez 27 pontos, pegou 10 rebotes, fez cinco bloqueios e deu três assistências.
Outros jogadores com boas atuações foram Lucas Atauri, 15 pontos e três assistências, e Bruno Cardoso, autor de 10 pontos e dono de nove rebotes.
Pelo Canadá, Xaivian Lee assinalou 16 pontos, fez nove assistências e apanhou seis rebounds, enquanto Aden Holloway marcou 15 pontos.
No outro jogo do torneio masculino, a Universidade de Georgetown (EUA) derrotou o Japão por 88 a 53.
Derrota no feminino
A partida feminina foi dominada pelas canadenses, que contaram com ótimas atuações de Merissah Russell (16 pontos), Tara Wallack (11 pontos, nove rebotes e cinco assistências) e Yvonne Ejim (11 pontos, quatro rebotes e cinco assistências).
O principal nome do Brasil foi Bella Nascimento, cestinha do jogo com 25 pontos. Ela converteu 11 de 23 arremessos de quadra.
A rodada ainda teve a vitória da Universidade do Texas (EUA) sobre Porto Rico, por 85 a 45.