Com reservas, Palmeiras empata com o Vitória e fica 4 pontos atrás de Flamengo e Cruzeiro

Com um time reserva, o Palmeiras empatou com o Vitória, neste domingo, no Barradão, em Salvador, por 2 a 2, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time alviverde foi aos 33 pontos, quatro atrás de Flamengo e Cruzeiro, os lideres da competição.

O empate coloca mais pressão sobre o time do técnico Abel Ferreira, que precisa vencer o arquirrival Corinthians, quarta-feira, no Allianz Parque, para garantir baga nas quartas de final da Copa do Brasil. Já o Vitória chegou aos 18 pontos e segue na luta contra o rebaixamento.

Os reservas do Palmeiras começaram o jogo com a intensidade pregada constantemente pelo técnico Abel Ferreira. Sem dar chance para o Vitória respirar, o time alviverde foi ao ataque e com três minutos Marcos Rocha obrigou a primeira defesa do goleiro Lucas Arcanjo.

Aos sete minutos, foi a vez de Emiliano Martínez levar perigo ao gol baiano. O time da casa, mesmo sem ficar muito tempo com a posse de bola, conseguiu equilibrar a partida após os dez primeiros minutos, quando o time palmeirense passou a apresentar deficiências técnicas.

O jogo fica mais equilibrado, com as equipes se revezando no campo de ataque. Os experientes Renato Kayzer e Osvaldo criaram boas jogadas, mas não chegaram a levar grande perigo à meta defendida por Marcelo Lomba. Os setores defensivos, na metade da primeira etapa, levavam vantagem sobre os ataques.

Aos 25 minutos, Renato Kayzer e Osvaldo voltaram a incomodar a defesa palmeirense, mas desta vez finalizaram e assustaram Marcelo Lomba. A equipe baiana passou a pressionar, aproveitando os vários erros cometidos pelo Palmeiras.

O primeiro gol do jogo, aos 33 minutos, teve início em um erro de passe de Allan. Ronald Lopes aproveitou para lançar Renato Kayzer, que bateu cruzado para fazer 1 a 0 para os anfitriões. Foi o quinto gol do atacante no Brasileirão.

O Vitória aproveitou o momento ruim do Palmeiras e quase fez o segundo gol. Marcelo Lomba fez grande defesa em finalização forte de Baralhas, aos 40 minutos. A equipe de Abel Ferreira termina muito mal o primeiro tempo.

O segundo tempo começa com o Vitória com moral no ataque. Pressionado, o Palmeiras tentou os contragolpes e Flaco Lopez errou na finalização. O time da casa contou com noite inspirada de Osvaldo, que, sozinho, incomodou bastante a zaga alviverde.

Mas quem marca o segundo gol baiano é Erick. O atacante pegou a bola pela direita, cortou para o meio e bateu bonito para fazer 2 a 0, aos 19 minutos. A reação do Palmeiras veio do banco de reservas. Sosa e Facundo Torres entraram em campo, tabelaram e o primeiro sofreu pênalti. Piquerez bateu e diminuiu, aos 24.

O panorama do jogo ficou alterado, com o Palmeiras, mesmo sem muita inspiração, buscando o ataque, abusando das bolas alçadas na área. O Vitória se trancou e passou a atuar no erro do adversário. Mas, aos 40 minutos, Sosa cruzou e Flaco Lopez cabeceou para empatar.

Daí até o final, o Palmeiras pressionou em busca da virada, enquanto o Vitória se fechou e timidamente tentou os contra-ataques, sem sucesso.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 X 2 PALMEIRAS

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Claudinho), Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon; Baralhas, Pepê e Ronald Lopes (Rúben Ismael); Erick (Fabri), Renato Kayzer (Renzo López) e Osvaldo (Edu). Técnico: Fábio Carille.

PALMEIRAS - Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Micael, Benedetti e Vanderlan (Piquerez); Emiliano Martínez, Raphael Veiga (Lucas Evangelista) e Allan (Ramón Sosa); Thalys (Vitor Roque), Flaco López e Luighi (Facundo Torres). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS - Renato Kayzer aos 33 minutos do primeiro tempo. Erick aos 19, Piquerez aos 24 e Flaco López aos 40 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Micael, Erick, Renzo López, Weverton e Lucas Halter.

ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.