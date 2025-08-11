Com remadores do Grêmio Náutico União, Brasil é bronze no quatro sem timoneiro do Pan Júnior

O remo brasileiro voltou ao pódio dos Jogos Pan-Americanos Júnior, em Assunção, no Paraguai. Nesta segunda-feira (11), o barco do quatro sem timoneiro garantiu o bronze na final vencida pelo Chile, que teve a Argentina como medalhista de prata.
A equipe brasileira foi formada por Andrei Jessé Alves e Diogo Volkmann (Grêmio Náutico União) e Kayki Rocha e Miguel Marques (Flamengo-RJ), que terminaram a prova com o tempo de 6min32seg41.
Para garantir o terceiro lugar, os integrantes do barco do Brasil precisaram superar um contratempo nos 250 metros, após uma forqueta (peça em forma de Y onde se apoia o remo) quebrar.
Os chilenos Pedro Labatut, Bastián López, Benjamín Menjiba e Rodrigo Paz marcaram 6min12seg29 e os argentinos Agustín Annese, Fernando Álvarez, Marcos Rojas e Martín Mansilla cruzaram com 6min22seg91.
Double skiff feminino na final
O outro barco brasileiro a entrar nas águas da Bahía de Asunción foi o do double skiff feminino, com Lara Pizarro e Jennifer de Almeida (Flamengo), que avançaram direto para a final ao vencerem a segunda bateria com o tempo de 7min40seg56.
Quadro de medalhas
Com o bronze do remo, a delegação brasileira segue na liderança do quadro geral com um total de 22 pódios.
Até o momento, o Brasil ganhou 11 ouros, cinco pratas e seis bronzes.