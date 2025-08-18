Com maior patrocínio do Brasil, Flamengo está próximo dos valores europeus; veja a lista

O novo patrocínio master do Flamengo, anunciado nesta segunda-feira (18), é o maior do futebol brasileiro. Ademais, os valores pagos pela casa de aposta que assinou com o clube carioca é próximo de alguns clubes de elite europeia.
A Betano vai pagar 42,3 milhões de euros (R$ 268,5 milhões) por três temporadas. Comparado com os maiores patrocínios master do mundo, o Flamengo se aproxima da lista dos 10 maiores.
De acordo com a Spobis, o Manchester City lidera, pois recebe 75 milhões de euros (R$ 475,8 milhões) da Etihad Airways, uma das maiores empresas de aviação do mundo.
Outra organização do ramo, a Emirates, deposita 70 milhões de euros (R$ 443,9 milhões) para o Real Madrid, que é o segundo colocado da lista.
O mesmo valor é recebido pelo Manchester United e o PSG, que são patrocinados pela Snapdragon e pela Qatar Airways, respectivamente.
Valores mais próximos ao do Flamengo são recebidos pelo Bayern de Munique e pelo Tottenham. Os alemães são patrocinados pela Telokom, que investe 50 milhões de euros (R$ 317,2 milhões).
Já os ingleses recebem da AIA 46 milhões de euros (R$ 291,7 milhões). São 4 milhões de euros de diferença do clube carioca para um dos principais times da Premier League.
Veja a lista de maiores patrocinadores master do mundo:
- Manchester City - 75 milhões de euros (Etihad Airways)
- Real Madrid - 70 milhões de euros (Emirates)
- Manchester United - 70 milhões de euros (Snapdragon)
- PSG - 70 milhões de euros (Qatar Airways)
- Juventus - 69 milhões de euros (Jeep)
- Barcelona - 60 milhões de euros (Spotify)
- Arsenal - 58 milhões de euros (Emirates)
- Liverpool - 58 milhões de euros (standard chartered)
- Bayern de Munique - 50 milhões de euros (Telekom)
- Tottenham - 46 milhões de euros (AIA)