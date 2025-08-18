Com maior patrocínio do Brasil, Flamengo está próximo dos valores europeus; veja a lista

Manchester City tem o maior patrocínio master do mundo. Oli SCARFF / AFP

O novo patrocínio master do Flamengo, anunciado nesta segunda-feira (18), é o maior do futebol brasileiro. Ademais, os valores pagos pela casa de aposta que assinou com o clube carioca é próximo de alguns clubes de elite europeia.

A Betano vai pagar 42,3 milhões de euros (R$ 268,5 milhões) por três temporadas. Comparado com os maiores patrocínios master do mundo, o Flamengo se aproxima da lista dos 10 maiores.

De acordo com a Spobis, o Manchester City lidera, pois recebe 75 milhões de euros (R$ 475,8 milhões) da Etihad Airways, uma das maiores empresas de aviação do mundo.

Outra organização do ramo, a Emirates, deposita 70 milhões de euros (R$ 443,9 milhões) para o Real Madrid, que é o segundo colocado da lista.

O mesmo valor é recebido pelo Manchester United e o PSG, que são patrocinados pela Snapdragon e pela Qatar Airways, respectivamente.

Valores mais próximos ao do Flamengo são recebidos pelo Bayern de Munique e pelo Tottenham. Os alemães são patrocinados pela Telokom, que investe 50 milhões de euros (R$ 317,2 milhões).

Já os ingleses recebem da AIA 46 milhões de euros (R$ 291,7 milhões). São 4 milhões de euros de diferença do clube carioca para um dos principais times da Premier League.

Veja a lista de maiores patrocinadores master do mundo: