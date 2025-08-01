Com homenagem a Ruy Carlos Ostermann, Copa FGF tem times divulgados

São José foi o campeão da competição em 2024. Caroline Dolina / Agência RBS

Estão definidos os clubes que irão participar da Copa FGF 2025. Ao todo, serão nove equipes que entrarão em campo entre os dias 17 de setembro e 14 de dezembro para a disputa da 20ª edição da competição. O período irá contemplar 16 datas.

São eles: Pelotas, Brasil, Aimoré, Esportivo, Juventude, Inter B, Gaúcho, São Gabriel e São José.

Neste ano, a competição irá homenagear um dos principais nomes da história do jornalismo brasileiro. A Copa FGF 2025 - Troféu Ruy Carlos Ostermann fará uma homenagem ao jornalista, que morreu em junho deste ano.

Na primeira fase, todas as equipes se enfrentarão em turno único. Os dois melhores avançam às semifinais. Já do terceiro ao sexto colocado, ocorrerão dois confrontos de quartas de final para descobrir os outros dois times da semifinal.