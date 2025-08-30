Com hat-trick de João Neves, PSG atropela Toulouse no Francês

João Neves comemora o terceiro gol. LIONEL BONAVENTURE / AFP

O Paris Saint-Germain atropelou o Toulouse fora de casa por 6 a 3 neste sábado (30), pela 3ª rodada do Campeonato Francês, e assumiu a liderança provisória da tabela, mantendo o mesmo ritmo da temporada passada.

O meio-campista português João Neves foi o protagonista da partida com três gols, que o colocam na artilharia do campeonato.

O atacante Ousmane Dembelé balançou as redes duas vezes e saiu lesionado no segundo tempo. Bradley Barcola também marcou para o PSG.

Charlie Cresswell, Yann Ghobo e Alexis Vossah descontaram para o Toulouse.

Quando perdia por 4 a 1, o time da casa teve a chance de fazer o segundo em cobrança de pênalti, mas o goleiro do Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier, brilhou defendendo a cobrança de Cristian Casseres, depois de também pegar a primeira tentativa de Frankc Magri, que o árbitro mandou voltar porque vários jogadores invadiram a área no momento da batida.

Contra um adversário que também venceu seus dois primeiros jogos, o PSG esperava um jogo difícil, mas apesar dos três gols sofridos, dois deles nos minutos finais, o time parisiense mostrou poder de fogo antes da paralisação para a data Fifa.

— É mais um resultado de pré-temporada do que um jogo normal. Mas estamos felizes, fizemos um bom trabalho e agora é hora de descansar —disse o técnico Luis Enrique após a vitória.

Lille marca 7 no Lorient

Perraud (D) fez o primeiro gol da goleada. LOIC VENANCE / AFP

Mais cedo, o Lille visitou o Lorient e conseguiu uma goleada avassaladora por 7 a 1 e chegou a 7 pontos em três jogos.

O atacante Olivier Giroud, autor de dois gols nas duas primeiras rodadas, não viajou com a equipe devido a um problema muscular.

Apesar do 0 a 0 no intervalo, o Lille voltou para o segundo tempo com fome e construiu a goleada marcando com cinco jogadores diferentes: Romain Perraud a um minuto, Matías Fernández-Pardo, aos 8 e 32 minutos, Hamza Igamane, aos 35 e 48, Hakon Arnar Haraldsson aos 42 e Osame Sahraoui aos 50 minutos.

— Tem jogos em que tudo dá certo —comemorou o técnico do Lille, Bruno Génésio.

Em outro duelo disputado neste sábado, o Nantes recebeu o Auxerre e venceu por 1 a 0, com gol do atacante Mostafa Mohamed.

A 3ª rodada do Campeonato Francês continua no domingo, com destaque para o clássico entre Lyon e Olympique de Marselha.