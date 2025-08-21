Com foco na Copa FGF, Pelotas anuncia mais de 10 novos jogadores

Lobo também pretende aproveitar jogadores da base para completar o elenco profissional. Lucas Rhamon / E.C. Pelotas

O Esporte Clube Pelotas já anunciou 13 jogadores para a disputa da Copa FGF - Professor Ruy Carlos Ostermann que começa em setembro. O zagueiro Wendell Pereira, de 29 anos, foi o último reforço apresentado pelo Lobo.

O defensor chega após a disputa da Divisão de Acesso pelo Esportivo. Wendell é um velho conhecido do técnico Antônio Freitas, que comandou o atleta em 2018, quando fez parte do elenco do Farroupilha, de Pelotas, na Terceirona.

Pacote de reforços

Com o objetivo de se tornar o maior campeão isolado da Copinha, e garantir vaga na Série D de 2026, o Lobo aposta em uma mescla de jogadores jovens e experientes. Desde a última semana, o clube anunciou 13 jogadores, que variam entre 37 e 21 anos, com uma média de idade de 25 anos.

Com diversas passagens pela Boca do Lobo nos últimos anos, o meia Jean Roberto, 31 anos, foi o primeiro reforço anunciado pelo clube. Além dele, o lateral esquerdo Adryel, o atacante Léo Ferraz, que estava emprestado para o São Luiz, e o zagueiro Douglas Zielke, campeão da Copinha de 2019 pela equipe, também retornam ao Pelotas.

Se somam a eles, os zagueiros Marlon Bica e Josias, os meio-campistas Otávio, Lucas Hulk, Vinicius Kiss e Vitor Oliveira e os atacantes Victor Lima e Cadinho.

Confira os reforços já anunciados pelo E.C. Pelotas:

Josias - Zagueiro de 24 anos

Douglas Zielke, 27 anos - Zagueiro

Wendell Pereira, 29 anos - Zagueiro

Marlon Bica, 31 anos - Zagueiro e volante

Adryel, 21 anos - Lateral esquerdo

Vitor Oliveira, 27 anos - Lateral esquerdo e volante

Lucas Hulk, 32 anos - Volante

Vinicius Kiss, 37 anos - Meia

Jean Roberto, 31 anos - Meia

Otávio, 26 anos - Meia e atacante

Cadinho, 24 anos - Atacante

Victor Lima, 23 anos - Atacante

Léo Ferraz, 23 anos - Atacante

Copa FGF começa em setembro

Além do Pelotas, também participam da competição o Gaúcho, São José, Aimoré, Juventude, Esportivo, Brasil-Pel e São Gabriel. Marcada para acontecer de 17 de setembro a 14 de dezembro, a Copinha terá a primeira fase disputada em turno único. Em sorteio, o estádio Bento Freitas foi o escolhido para a disputa do clássico Bra-Pel.