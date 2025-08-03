Com Cristiano Ronaldo e João Félix, Al-Nassr perde para 15º colocado do Campeonato Português

Nem mesmo a chegada de portugueses de renome para ajudar Cristiano Ronaldo a conquistar um título na Ásia parece ter tornado o Al-Nassr mais competitivo. Em amistoso com portões fechados realizado na cidade portuguesa de Oeiras, em Portugal, neste domingo, a equipe saudita saiu derrotada por 1 a 0 para a Estrela da Amadora.

O time comandado por Jorge Jesus contou com os compatriotas Cristiano Ronaldo e João Félix em campo. O astro de 40 anos atuou no primeiro tempo, mas não conseguiu estufar a rede. Seu companheiro de ataque, contratado recentemente do Chelsea por 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 196 milhões), jogou a partida inteira. Sadio Mané completou o trio ofensivo.

O único gol da partida foi marcado pelo espanhol Alan Godoy, reforço da Estrela da Amadora emprestado pelo Barcelona - atuava no Barcelona B. O time português disputa a divisão principal do Campeonato Português e tenta melhorar sua campanha após terminar a temporada passada na 15ª posição, próxima à zona de rebaixamento.

Apesar da insatisfação pela falta de troféus e do interesse de outros clubes, Cristiano Ronaldo prorrogou seu vínculo com o Al-Nassr, no fim de junho, até 2027. O clube de Riad investiu pesado nos portugueses Jorge Jesus e João Félix a fim de tornar o time mais competitivo na próxima temporada.