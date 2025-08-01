Com clube estreante, fórmula e datas da Terceirona são divulgadas

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou nesta sexta-feira (1º) a fórmula da Terceirona. Ao todo, nove clubes se inscreveram para a competição. A novidade é o 1992, de Carazinho. A ausência foi o Farroupilha.
Serão dois grupos, um com quatro times, outro com cinco. A divisão foi regional.
Divisão das chaves
Em um deles estarão três times de Rio Grande, o Rio Grande, o São Paulo e o Riograndense, mais o São Gabriel, que foi rebaixado no ano passado. No outro, jogarão Apafut (Flores da Cunha), Nova Prata, 1992 (Carazinho), Guarani de Venâncio Aires e Novo Horizonte (originalmente de Esteio, mas que deve jogar em outro estádio da Região Metropolitana). Veja abaixo.
Grupo 1
- Guarani-VA
- Nova Prata
- Apafut
- FC 1992
- Novo Horizonte
Grupo 2
- São Paulo
- Rio Grande
- Riograndense
- São Gabriel
Fórmula do torneio
O campeonato começa em 21 de setembro e deve terminar em 7 de dezembro. Serão 12 datas.
Os dois primeiros de cada grupo avançam para as semifinais. Os finalistas estarão garantidos na Série A-2 de 2026.
Além disso, ficou estabelecido que o campeonato terá limite de idade. Os clubes poderão inscrever até três atletas nascidos antes de 2002. Também serão permitidos 11 atletas amadores por partida (e 12 profissionais).