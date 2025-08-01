Com clube estreante, fórmula e datas da Terceirona são divulgadas

Organizado pela FGF, torneio terá 12 datas entre setembro e novembro. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou nesta sexta-feira (1º) a fórmula da Terceirona. Ao todo, nove clubes se inscreveram para a competição. A novidade é o 1992, de Carazinho. A ausência foi o Farroupilha.

Serão dois grupos, um com quatro times, outro com cinco. A divisão foi regional.

Leia Mais O que se sabe sobre a Copa FGF, competição que fecha o calendário do futebol gaúcho

Divisão das chaves

Em um deles estarão três times de Rio Grande, o Rio Grande, o São Paulo e o Riograndense, mais o São Gabriel, que foi rebaixado no ano passado. No outro, jogarão Apafut (Flores da Cunha), Nova Prata, 1992 (Carazinho), Guarani de Venâncio Aires e Novo Horizonte (originalmente de Esteio, mas que deve jogar em outro estádio da Região Metropolitana). Veja abaixo.

Grupo 1

Guarani-VA

Nova Prata

Apafut

FC 1992

Novo Horizonte

Grupo 2

São Paulo

Rio Grande

Riograndense

São Gabriel

Fórmula do torneio

O campeonato começa em 21 de setembro e deve terminar em 7 de dezembro. Serão 12 datas.

Os dois primeiros de cada grupo avançam para as semifinais. Os finalistas estarão garantidos na Série A-2 de 2026.