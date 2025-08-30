Luisa Stefani vai às oitavas de final de duplas no US Open

Ao lado da húngara Timea Babos, a brasileira Luisa Stefani venceu a dupla formada por Iva Jovic e Clervie Ngounoue, dos EUA, neste sábado (30), marcando duplo 6/4 em 1h38min.
— Feliz com a vitória de hoje, são duas tenistas da casa, novas, com grandes resultados de Grand Slam juvenil e muita qualidade. Entramos com o plano de jogo claro de tomar a iniciativa cedo nos pontos e sermos ativas na rede. Elas começaram muito bem, mas mantivemos a calma pra buscar o primeiro set e jogarmos com o placar no segundo — disse a paulista.
Cabeças de chave número 11, Stefani e Babos enfrentarão nas oitavas de final, as chinesas Yifan Xu e Zhaoxuan Yang, que eliminaram a parceria da chinesa Hanyu Guo com a russa Alexandra Panova por 2 a 1, parciais de 6/2, 6/7 (3-7) e 6/3.
— Todo jogo neste torneio é um desafio, temos grandes objetivos aqui e seguimos construindo e procurando melhorar jogo a jogo — projetou a brasileira, que em 2021 e 2023 chegou às semifinais do torneio.
Stefani nunca foi eliminada antes das quartas de final dos US Open em quatro partcipações. Babos não vencia um jogo no torneio desde 2020, mas já foi vice-campeã em 2018, ao lado da francesa Kristina Mladenovic.