Luisa Stefani vai às oitavas de final de duplas no US Open

Babos (E) e Stefani (D) são as cabeças de chave 11. Manuela Davies / Divulgação/USTA

Ao lado da húngara Timea Babos, a brasileira Luisa Stefani venceu a dupla formada por Iva Jovic e Clervie Ngounoue, dos EUA, neste sábado (30), marcando duplo 6/4 em 1h38min.

— Feliz com a vitória de hoje, são duas tenistas da casa, novas, com grandes resultados de Grand Slam juvenil e muita qualidade. Entramos com o plano de jogo claro de tomar a iniciativa cedo nos pontos e sermos ativas na rede. Elas começaram muito bem, mas mantivemos a calma pra buscar o primeiro set e jogarmos com o placar no segundo — disse a paulista.

Cabeças de chave número 11, Stefani e Babos enfrentarão nas oitavas de final, as chinesas Yifan Xu e Zhaoxuan Yang, que eliminaram a parceria da chinesa Hanyu Guo com a russa Alexandra Panova por 2 a 1, parciais de 6/2, 6/7 (3-7) e 6/3.

— Todo jogo neste torneio é um desafio, temos grandes objetivos aqui e seguimos construindo e procurando melhorar jogo a jogo — projetou a brasileira, que em 2021 e 2023 chegou às semifinais do torneio.