Cobiçado na Europa, Igor Paixão fecha com Olympique de Marselha para parceria com Aubameyang

O holandês Feyenoord relutou em negociar o brasileiro Igor Paixão, um de seus destaques, mas acabou se rendendo à tentadora oferta do Olympique de Marselha, de 30 milhões de euros (cerca de R$ 192,1 milhões). Depois de sondagens de Liverpool, Aston Villa, West Ham e Roma, o atacante de 25 anos acabou anunciado nesta sexta-feira no clube francês, que já havia fechado ao longo da semana com o experiente Aubameyang, fechando sua nova dupla ofensiva.

"Igor Paixão em Azul e Branco. O Olympique de Marseille tem o prazer de anunciar a contratação do jovem ponta esquerda brasileiro Igor Paixão", oficializou o clube francês, com o reforço exibindo a camisa 14 e sorridente com o acordo.

O Olympique de Marsella postou um vídeo em suas redes sociais para apresentar o brasileiro à torcida. Nele, aparece Igor Paixão mostrando habilidade desde a época do Coritiba, quando partia para cima dos defensores com ousadia e personalidade.

O clube ainda exaltou os feitos do atacante nesta passagem de quase três anos na Holanda para mostrar esperança no reforço. "Ele descobriu o futebol europeu na Holanda e as competições continentais na Liga Europa. Igor acumulou assistências e gols. Ele marcou em janeiro de 2023 e teve um papel ativo na conquista do título nacional pelo Feyenoord em maio de 2023, notavelmente com um gol decisivo contra o Go Ahead Eagles", iniciou o Olympique.

"Na temporada 2023-24, Paixão triunfou na Copa da Holanda, marcando o gol decisivo na final contra o NEC Nijmegen (1-0), e conquistou o Johan Cruyff Shield (Troféu dos Campeões da Holanda) em agosto de 2024. A temporada seguinte foi de triunfos. Em março de 2025, o brasileiro incendiou o placar com um hat-trick e duas assistências na memorável vitória por 6 a 2 sobre o Twente. Foi uma atuação rara e notável", exaltou. "O ponta-esquerda manteve a boa fase com um final de temporada espetacular, terminando com um total de 18 gols e 14 assistências. Em 21 de maio de 2025, foi coroado o Jogador Holandês do Ano."

Igor Paixão espera ir bem na França para ser lembrado na seleção principal, seu grande sonho da carreira. O atacante já defendeu a equipe nacional olímpica, sendo chamado a primeira vez em agosto de 2023 - até apareceu em uma pré-lista de 52 nomes em fevereiro de 2025.