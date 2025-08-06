Clube saudita oferece R$ 338 milhões por atacante do Liverpool

Mais um jogador de destaque no futebol europeu deve ir para a Arábia Saudita. O Al-Hilal fez uma oferta de 53 milhões de euros (R$ 338 milhões na cotação atual) pelo atacante Darwin Nuñez, do Liverpool.
De acordo com Fabrizio Romano, jornalista especialista em mercado de transferências, o negócio foi aceito pelo clube inglês, que aguarda a decisão do uruguaio, de 26 anos.
Nuñez é o principal alvo da equipe saudita, que é comandada pelo italiano Simone Inzaghi. O pedido pela contratação do atacante teria sido feito pelo treinador.
Nuñez defende o Liverpool desde 2022. O uruguaio se destacou no Benfica e foi contratado por 100 milhões de euros (cerca de R$ 525 milhões, na cotação da época).
A última temporada do atacante foi discreta, com apenas sete gols em 47 partidas disputadas. Na segunda-feira (4), o Liverpool disputou dois amistosos contra o Athletic Bilbao e Nuñez marcou um dos gols na goleada da primeira partida.