Clube saudita oferece R$ 338 milhões por atacante do Liverpool

Darwin Nuñez tem 26 anos.

Mais um jogador de destaque no futebol europeu deve ir para a Arábia Saudita. O Al-Hilal fez uma oferta de 53 milhões de euros (R$ 338 milhões na cotação atual) pelo atacante Darwin Nuñez, do Liverpool.

De acordo com Fabrizio Romano, jornalista especialista em mercado de transferências, o negócio foi aceito pelo clube inglês, que aguarda a decisão do uruguaio, de 26 anos.

Nuñez é o principal alvo da equipe saudita, que é comandada pelo italiano Simone Inzaghi. O pedido pela contratação do atacante teria sido feito pelo treinador.

Nuñez defende o Liverpool desde 2022. O uruguaio se destacou no Benfica e foi contratado por 100 milhões de euros (cerca de R$ 525 milhões, na cotação da época).